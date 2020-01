Calciomercato Napoli, arriva una ricca offerta per Dries Mertens da parte del Monaco. Possibile addio anticipato del belga già nei prossimi giorni, la situazione

Resta sempre più un rebus il futuro di Dries Mertens in casa Napoli. L’attaccante belga è ancora out ufficialmente per infortunio, e solo la settimana scorsa ha fatto ritorno a Napoli dopo essere stato due settimane in Belgio per curarsi dall’infortunio. Ma quella del 22 dicembre scorso contro il Sassuolo non è da escludere che sia l’ultima apparizione dell’ex PSV Eindhoven con la maglia del club partenopeo. Il contratto di Dries Mertens infatti scadrà il prossimo giugno, e dopo la fumata nera arrivata sul rinnovo tempo fa, a causa delle alte richieste dell’entourage dell’attaccante, che chiedeva 5 milioni di bonus per una sorta di recompra del cartellino. Ipotesi bocciata sul nascere dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di modificare al rialzo la sua proposta da circa due mln annui per due stagioni. Non è un mistero che il presidente azzurro preferisca cedere il calciatore a gennaio anzichè perderlo a 0 a giugno, ma decisiva sarà la volontà del giocatore, che al momento non ha ancora mostrato segnali di apertura ad un eventuale cessione.

Calciomercato Napoli, Mertens ai titoli di coda? C’è l’offerta

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport, dalla Francia è arrivata un’offerta da parte del Monaco per Dries Mertens, sulla base di un contratto da cinque milioni complessivi per due stagioni, uno in più di quelli offerti dal club azzurro, con anche il bonus da 5 milioni che ha fatto arenare la trattativa con il Napoli. Proprio quest’ultima opzione starebbe tentando il folletto belga, che sembra sempre più lontano dal progetto Napoli. Per sostituirlo, sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Napoli e Inter per il passaggio di Politano in azzurro.