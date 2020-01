Scopriamo insieme chi è Ginevra Sozzi, dalla breve storia con Dybala al presunto flirt con Nainggolan fino alla nuova fiamma Politano.

Non sono certo giorni facili per Matteo Politano che, come se non bastasse il caos generato dal mancato scambio con Spinazzola, deve fare i conti anche con la fine del suo matrimonio. La causa? Un flirt con Ginevra Sozzi, giovane PR milanese già in passato finita al centro delle cronache rosa legate al mondo del calcio.

Chi è Ginevra Sozzi, la nuova fiamma di Politano

La donna che ha fatto perdere la testa a Politano, come detto, fa la PR a Milano. Ginevra Francesca Sozzi, questo il suo nome completo su Instagram, ha la carnagione molto scura e tratti somatici sudamericani. A svelare il flirt tra la ragazza e l’attaccante dell’Inter è stato il settimanale ‘Oggi’ che ha pubblicato alcuni scatti in cui si vede Politano con Baloo, cucciolo labrador proprio di Ginevra. La relazione con la Sozzani peraltro sarebbe stata prontamente scoperta anche dalla moglie di Politano, Silvia Di Vincenzo, sposata dal giocatore nel 2018 ma sua fidanzata dai tempi delle superiori. La Di Vincenzo, evidentemente insospettita dal comportamento del marito, secondo il settimanale ‘Chi’ avrebbe assunto un investigatore privato e una volta ricevute le prove del tradimento ha ovviamente deciso di chiudere il suo matrimonio con Politano.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuto Baloo 💙 Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: 18 Gen 2020 alle ore 1:10 PST

Un passato come wag: da Dybala alle voci su Nainggolan

L’attaccante nerazzurro peraltro sarebbe il terzo calciatore di Serie A che non ha saputo resistere al fascino di Ginevra Sozzi. La stessa ragazza infatti in passato ha confessato una breve love story con Paulo Dybala che sarebbe iniziata mentre il numero 10 della Juventus era ufficialmente ancora fidanzato con la storica ex Antonella Cavalieri: “Quando ho conosciuto Paulo, non sapevo neppure chi fosse. Mi ha corteggiato a suon di messaggini telefonici carini e gesti d’affetto. Sono stata al gioco anche perché lui mi aveva assicurato che con la compagna era in crisi da tempo. Ci ha provato subito con me, ma all’inizio non ci sono stata. Poi, due anni fa, quando la Juve ha vinto lo scudetto, lui ha organizzato una festa privata. La sua fidanzata Antonella era in Argentina. Ha insistito perché io lo accompagnassi a quella festa. Così abbiamo prenotato una stanza in un hotel e quella notte l’abbiamo trascorsa insieme”.

Visualizza questo post su Instagram Take me back to my favorite season #solitibronci Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: 26 Nov 2019 alle ore 10:07 PST

La fine della storia tra la Sozzani e Dybala sarebbe stata voluta dagli agenti dell’argentino, che giudicavano Ginevra troppo ‘esuberante’: “Poteva essere una storia seria. Peccato che i suoi procuratori mi abbiano fatto la guerra finché non mi hanno allontanato”. La stessa Sozzani avrebbe successivamente avuto un flirt anche con Radja Nainggolan, mai confermato però dal centrocampista oggi al Cagliari che secondo quanto raccontato da Ginevra a Fabrizio Corona l’avrebbe a lungo corteggiata e col quale avrebbero perso insieme una grossa cifra al casinò.