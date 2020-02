Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Allan, fiducia a Zielinski. Addirittura tribuna per Lobotka e Lozano

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Tocca ancora ad Ospina in porta, mentre davanti a lui confermata la coppia difensiva Manolas-Maksimovic a causa dell’assenza di Koulibaly, con Di Lorenzo e Maksimovic sulle fasce. A centrocampo panchina per Allan, che lascia spazio a Zielinski al fianco di Fabian Ruiz e Demme, divenuto subito un pilastro per il tecnico azzurro. In attacco Gattuso si affida al tridente dei senatori composto da Insigne, Mertens e Callejon. Addirittura tribuna per Hirving Lozano, sempre più oggetto misterioso, e il nuovo acquisto Stanislav Lobotka. Il Barcellona scioglie gli ultimi dubbi relativi all’attacco schierando Vidal dietro alla coppia Griezmann-Messi. Partirà dunque dalla panchina il giovanissimo Ansu Fati.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Barcellona:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. All: Gennaro Gattuso.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. All: Quique Setien.

Napoli-Barcellona, dove vederla in TV e streaming GRATIS

Il match del San Paolo Napoli-Barcellona sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e anche in chiaro su Canale 5. La partita sarà possibile anche vederla in diretta streaming su SkyGo per gli abbonati Sky e su Mediaset Play, il servizio streaming di Sportmediaset. In alternativa è possibile vedere la partita su NowTV, il servizio di streaming on demand offerto da Sky, acquistando il pacchetto adeguato.