Petagna: “Napoli, arrivo per restare! Euro 2021 il mio obiettivo”

Andrea Petagna ha parlato a La Gazzetta Dello Sport della sua voglia di fare bene a Napoli, elogiando tifo e piazza, e dell’obiettivo Euro 2021

Andrea Petagna è stato uno dei primi acquisti effettuati dal Napoli in vista della stagione 2019/2020 durante la sessione invernale di calciomercato. L’attaccante scuola Milan è stato acquistato dalla Spal per 17 milioni di euro più bonus, adesso è ancora in forza al club ferrarese e si aggregherà alla sua nuova squadra dopo il termine della stagione attuale, che a causa dell’emergenza coronavirus non si sa ancora quando finirà. Durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’attaccante ha parlato delle sensazioni per l’avventura partenopea: “Non vedo l’ora di iniziare, la piazza e il tifo sono fantastici. Arrivo a Napoli per restarci”.

Petagna ha poi svelato un curioso retroscena sulla trattativa: “Ho ancora lo screenshot di quando il mio agente Beppe Riso mi ha chiamato per dirmi dell’interesse del Napoli. Mi chiamò poco prima dell’allenamento.”

Sul tecnico Gattuso: “L’ho conosciuto a Milanello, mi piace il suo carattere. Avrebbe voluto portarmi in azzurro già a gennaio, ma alla Spal devo tanto e voglio aiutarla a raggiungere la salvezza.”

Petagna: “Euro 2021? E’ un chiodo fisso, ci proverò”

Nel corso dell’intervista, Andrea Petagna ha poi parlato delle sue speranze per l’Europeo del prossimo anno: “Sarebbe un sogno, ci proverò dando il massimo. Vivere un Europeo per me è diventato un chiodo fisso: ci proverò, il mio obiettivo è segnare come sempre per poter avere le mie carte da giocare.”