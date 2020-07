Probabili formazioni Parma-Napoli: attacco inedito per Gattuso

Napoli alle prese con pesanti defezioni in attacco in vista della trasferta di Parma: ecco le probabili formazioni dell’incontro del ‘Tardini’.

Mertens infortunato, Milik squalificato, Llorente epurato. Il Napoli fa i conti con un’improvvisa moria di attaccanti. Dopo tanti problemi di abbondanza Gattuso si ritrova all’improvviso con un punto interrogativo al centro del suo tridente. Anche perché è successo tutto in pochi giorni: Fernando Llorente, che comunque è ai box da diverse settimane, è stato tagliato dalla lista per reinserire Kevin Malcuit. Poi è arrivata Napoli-Udinese e quella botta al gluteo ha costretto Mertens a uscire dal campo dopo mezz’ora. Niente di grave, ma forse non è il caso di rischiarlo subito. Poteva esserci Milik, che è entrato in campo come un treno e ha subito infilato Musso, ma poi quella stessa furia agonistica lo ha portato a prendere un cartellino giallo evitabile che gli vale la squalifica.

Contro il Parma allora ci sono due possibilità: forzare il rientro di Mertens e lanciarlo comunque dal primo minuto o giocarsi la carta Lozano, che però in quella posizione non ha mai reso al meglio. Ci ha provato Ancelotti per ben 11 volte e il Chucky ha segnato due reti, una col Salisburgo e una col Milan. Con Gattuso cambia modulo, cambiano movimenti e potrebbe cambiare anche il rendimento del messicano. Un esperimento dettato dall’emergenza che però, chissà, potrebbe essere una soluzione anche per il futuro.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Probabili formazioni Parma-Napoli: diretta tv e streaming

Parma-Napoli sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Visione disponibile grazie all’app scaricabile su Playstation 4 o Xbox, oppure sulle smart tv di ultima generazione.

Chi non possiede una smart tv può acquistare un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, utile per collegare ad internet la propria tv.

Per lo streaming ci sono due opzioni: collegarsi al sito ufficiale di DAZN col proprio pc o scaricare l’app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.