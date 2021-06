Fabian Ruiz e Zielinski già al bivio: Spagna-Polonia da dentro o fuori

La Spagna ha raccolto un punto alla prima giornata, la Polonia è uscita sconfitta: la sfida tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski è già dentro o fuori.

E’ il big match del gruppo E. Ad inizio torneo si sarebbe immaginata l’importanza di questa sfida per decretare la prima posizione. E invece, i due passi falsi alla prima giornata hanno cambiato lo scenario. Spagna-Polonia diventa quasi un dentro o fuori.

C’è tantissima pressione sulle due Nazionali, che non avranno possibilità di perdere altrimenti rischiano di compromettere la loro posizione. In effetti, la formazione di Sousa è già al bivio. Con una sconfitta sarebbe già fuori dal torneo a causa della sconfitta rimediata contro la Slovacchia.

Spagna-Polonia è anche una partita che interessa particolarmente ai tifosi del Napoli, per vedere in campo due gioielli, due protagonisti assoluti con la maglia azzurra.

Spagna-Polonia: Fabian Ruiz verso la panchina, Zielinski titolare per il riscatto

Luis Enrique dovrebbe lasciare ancora una volta il centrocampista del Napoli in panchina. Fabian è entrato solo nei minuti finali di Spagna-Svezia, senza riuscire a lasciare il segno. Ma la concorrenza in mezzo al campo è tanta e potrebbe fare ingresso in campo solo nel secondo tempo.

Zielinksi, invece, è sicuro del posto. Giocherà alle spalle di Lewandowksi e proverà a scardinare la difesa della Roja con le sue migliori qualità: inserimenti e tiri da fuori. Il trequartista azzurro è l’arma in più di questa Polonia e in questo big match può esaltarsi e mostrare il meglio di sé, come mostrato durante tutta la stagione appena trascorsa.

Fabian Ruiz-Zielinski: tra futuro e mercato

Lo scorso agosto, il Napoli ha blindato Piotr Zielinski fino al 2024, mentre Fabian Ruiz è sempre al centro del mercato in uscita. Il centrocampista spagnolo sarebbe nel mirino dei big club europei e sicuramente il percorso ad Euro 2020 potrebbe incidere sul suo futuro. Le richieste di Aurelio De Laurentiis sono molto alte. Non si scende al di sotto dei 60 milioni di euro per l’acquisto del talento andaluso. Cifra che potrebbe scoraggiare le società interessate all’acquisto e determinare un altro anno al Napoli, nella nuova avventura di Spalletti.

Per quanto riguarda il gioiello polacco, invece, il discorso è completamente diverso. Sarà il top player dell’undici titolare. Sarà il punto di riferimento dei compagni. Zielinski sarà chiamato ad un’altra annata da protagonista assoluto.