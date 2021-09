Leicester-Napoli apre il girone di Europa League degli azzurri: le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv

Leicester-Napoli, un battesimo di fuoco per i partenopei nell’edizione 2021/2022 dell’Europa League. Gli azzurri scenderanno in campo al King Power Stadium della città inglese in un catino infuocato, che si preannuncia davvero bollente (non vi sono limitazioni di posti in Premier).

Spalletti ha parlato in conferenza stampa e non si è sbottonato molto sulla formazione; ha però spiegato come il turn over sarà limitato al minimo, perché “è solo l’inizio“. I partenopei non sono nelle condizioni di un “massiccio cambiamento“, considerato come il “livello dell’attenzione dev’essere sempre alto” allo scopo di costruire una “mentalità competitiva“.

Chi si aspettava la squadra rivoluzionata rispetto alla gara contro la Juventus, anche in vista dell’Udinese, resterà quindi deluso. Il tecnico di Certaldo non vuole cali di concentrazione, ha parlato di interruttore sempre acceso e non vuole dare messaggi sbagliati ai suoi. Ciò nonostante, non mancherà qualche novità, anche se il dubbio relativo a Lorenzo insigne non è stato sciolto, ma lo sarà solo a ridosso del match.

Leicester-Napoli, le ultime e dove vederla

A scorrere la lista dei convocati, però, già si è certi della prima novità; Mario Rui non è partito per l’Inghilterra, non ha pienamente recuperato dall’acciacco patito contro la Juve e non sarà rischiato. Al suo posto spazio per Juan Jesus, alla prima chance da titolare.

Non sarà il solo cambio, però; possibile sia arrivato anche il momento per Amir Rrahmani, fin qui ancora a bocca asciutta, con nessun minuto all’attivo in gare ufficiali in stagione. Il bosniaco farà riposare Kostas Manolas in una difesa modificata al 50%.

L’altro volto nuovo riguarderà, invece, l’attacco; ci sarà Lorenzo Insigne? L’attaccante napoletano potrebbe ugualmente riposare, con ballottaggio tra Lozano ed Ounas per il ruolo di esterno mancino, con Politano sull’out opposto.

Ma dove si potrà guardare la partita? Per gli abbonati a Sky, la gara sarà visibile su Sky Sport Uno (ch. 201 del satellite, 472/482 Dtt) ma anche su Sky Sport (252 sul satellite) ed in 4K (canale 231). Sarà visibile anche in live streaming su SkyGO ma anche su DAZN.

Probabili formazioni

Leicester (4-2-3-1): Schmeiche; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, barnes; Vardy. All. Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Anguissa; Poitano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.