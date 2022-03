Napoli, non solo Di Lorenzo: altro infortunato di lusso, le sue condizioni

Oltre a Di Lorenzo, Spalletti dovrà fare i conti con un altro infortunato tra i titolari azzurri. Le condizioni e i tempi di recupero

Non finiscono le brutte notizie in casa Napoli in vista del delicatissimo match in programma a Bergamo contro l’Atalanta dopo la sosta per le Nazionali. In occasione della partita disputata questo sabato contro l’Udinese, vinta dagli azzurri in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Osimhen, il Napoli ha perso tre pedine importanti per la prossima partita.

L’assenza più pesante sarà proprio quella del bomber nigeriano, che assieme al difensore Amir Rrahmani sarà costretto a saltare il match contro gli uomini di Gasperini per l’ammonizione ricevuta in regime di diffida. Quello che preoccupa più di tutti è invece il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, uscito per infortunio al 78′ minuto. Per lo stakanovista di questo Napoli (fino a questo momento non ha saltato neanche un match in tutta la stagione tra Europa League, Serie A e Coppa Italia), la risonanza magnetica ha dato esito negativo, evidenziando una distorsione al ginocchio destro di secondo grado. Fortunatamente è stata scongiurata l’ipotesi di interessamento dei legamenti, ma nonostante ciò i tempi di recupero per il terzino si stimano in almeno un mese. Di Lorenzo sarà così costretto a saltare i playoff con l’Italia, validi per l’accesso al Mondiale di Qatar 2022. Come se non bastasse, per il Napoli nelle ultime ore si è aggiunto un altro nome di lusso nella lista degli indisponibili.

Napoli, altra tegola per Spalletti: il comunicato

Oltre a Di Lorenzo, il Napoli è in apprensione anche per le condizioni del centrocampista Frank Zambo Anguissa, uscito malconcio dopo la partita contro l’Udinese. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale del Camerun, che ha annunciato l’assenza del centrocampista dai convocati per le qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. “Dopo l’infortunio rimediato con il suo club questo fine settimana – si legge nel comunicato – Frank Zambo Anguissa salterà il doppio confronto contro l’Algeria in programma il 25 e 29 marzo 2022″.

Si attendono ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per capire la reale entità dell’infortunio del camerunense e i relativi tempi di recupero. Spalletti spera di riavere a disposizione il centrocampista già dopo la sosta, quando gli azzurri saranno impegnati nel difficile match a Bergamo contro l’Atalanta, snodo fondamentale per la corsa Scudetto. Con le sicure assenze di Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo, il possibile forfait di Anguissa potrebbe complicare ancora di più i piani del tecnico azzurro.