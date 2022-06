Ospina pronto a lasciare Napoli: il segnale è chiaro

Spalletti ha richiesto la permanenza di David Ospina, ma i segnali che arrivano dal colombiano non sono incoraggianti.

Il Napoli, molto probabilmente, attuerà dei cambiamenti anche tra i pali della propria porta. Il club partenopeo, infatti, è consapevole che il ‘dualismo’ tra David Ospina ed Alex Meret non può continuare anche nella prossima stagione. Lo stesso portiere italiano ha ribadito di voler restare in maglia azzurra, ma solo con la certezza di poter essere l’estremo difensore titolare della squadra di Luciano Spalletti che, però, ha scelto l’ex Arsenal.

Il tecnico toscano, di fatto, ha richiesto ad Aurelio De Le Laurentiis e Cristiano Giuntoli la permanenza del giocatore colombiano anche per la prossima annata. David Ospina è stato il titolare già in questa stagione, visto che ha giocato le gare di campionato (al netto di infortuni), mentre ad Alex Meret sono state relegate le partite di Coppa Italia ed Europa League.

Il Napoli ha ascoltato il proprio allenatore ed ha offerto un rinnovo ad Ospina, il cui contratto scadrà a fine mese (così come quello di Mertens). Sul colombiano bisogna registrare anche l’interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’ex tecnico azzurro lo vedrebbe benissimo per ricoprire il ruolo di vice Courtois, considerando anche il fatto che Lunin ha chiesto di andar via per giocare con più continuità. Spalletti spera nell’accordo tra la società partenopea e l’ex Arsenal, ma i segnali non sono per nulla incoraggianti.

Napoli, Ospina è sempre più vicino a dire addio: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Ospina è sempre più vicino a lasciare il Napoli, soprattutto per il suo lungo silenzio sull’offerta di rinnovo fattagli da Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo, comunque, proverà a convincere il colombiano fino a quando non ci sarà un suo rifiuto ufficiale.

Il Napoli ha incontrato qualche settimana fa a Castel Volturno gli agenti del calciatore, ma senza ottenere dei grossi risultati. Le parti decisero di aggiornarsi di nuovo, ma in questi giorni non ci sono state novità sul futuro di Ospina. Il club, intanto, non vuole farsi trovare impreparato e sta seguendo Sirigu, Gollini e Vicario come possibili nuovi portieri.