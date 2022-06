Demme addio, scelto già il sostituto: già pronta l’offerta

Diego Demme sembra destinato a lasciare il Napoli con il club azzurro che avrebbe già individuato il suo sostituto.

Il Napoli sta lavorando molto sul mercato tanto in entrata quanto in uscita negli ultimi giorni, oltre a lavorare sul fronte rinnovi con la questione Koulibaly che sta tenendo banco nelle ultime ore. Presto, però, potrebbe esserci novità riguardo il mercato in uscita con Diego Demme che sembra destinato a lasciare il Napoli.

L’ex Lipsia non è stato preso molto in considerazione da Spalletti e l’agente, pur affermando qualche giorno fa come il suo assistito si trovi bene a Napoli, ha fatto sapere che l’addio è possibile. Un addio che con il passare delle ore si fa sempre più probabile, con il Napoli che avrebbe già individuato il suo sostituto.

Il Napoli punta Nandez per il post Demme

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Napoli c’è stato un ritorno di fiamma per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano di proprietà del Cagliari sarà quasi sicuramente ceduto dopo la retrocessione in Serie B del club sardo e gli azzurri non hanno mai smesso di seguirlo, avendolo provato a prendere già lo scorso Gennaio.

Nandez compirà 26 anni a Dicembre e la soluzione Napoli gli è molto gradita, con i partenopei che non dovrebbero avere problemi nel trovare un accordo. Con la maglia azzurra il centrocampista disputerebbe anche la Champions League cosa che, secondo quanto scritto dal quotidiano romano, lo affascina visto che non gioca una competizione internazionale dalla stagione 2017-2018.

Non dovrebbe essere complicato trovare un accordo con il Cagliari, con Giuntoli che è pronto ad impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula che al Cagliari tutto sommato non dispiace. I rossoblu, inoltre, hanno messo gli occhi su Zanoli ed difensore potrebbe essere inserito in questa trattativa.

Tuttavia, il Napoli non sarebbe disposto nel cedere il talento classe 2001 che è considerata la prima alternativa a Di Lorenzo. Anche Zanoli non sarebbe tanto convinto nel lasciare il Napoli per andare a giocare in Serie B e vorrebbbe restare a disposizione di Spalletti. Tutto ciò resta comunque slegato dalla situazione Nandez che dovrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Zanoli.

L’operazione per portare il centrocampista uruguaiano in azzurro dipende esclusivamente dal futuro di Demme. Solo quando il centrocampista tedesco lascerà il Napoli ci sarà la luce verde per l’arrivo di Nandez e ciò potrebbe accadere presto. Su Demme è forte l’interesse del Valencia di Gattuso che nei prossimi giorni potrebbe avanzare una prima offerta ufficiale.