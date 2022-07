Deulofeu, l’Udinese chiede un talento azzurro: la decisione di Spalletti

L’Udinese apre all’inserimento di una contropartita nella trattativa per Deulofeu. I bianconeri chiedono il gioiello delle giovanili azzurre

Non è un segreto che il Napoli sia alla intensa ricerca di un profilo da inserire nel proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con le partenze di Lorenzo Insigne e di Dries Mertens (anche se per la permanenza del belga c’è ancora un minuscolo spiraglio rimasto aperto anche dopo la scadenza del contratto) e la possibile cessione di Matteo Politano, senza considerare possibili sirene di mercato dalla Premier per Lozano, gli azzurri hanno bisogno di un giocatore di qualità che possa fare tornare i tifosi e completare il reparto, già rimpolpato dopo l’arrivo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Un attaccante in grado sia di giocare sulla fascia che di svariare sulla trequarti.

Al di là del sogno Paulo Dybala, che nelle ultime ore sta accendendo i sogni dei tifosi del Napoli, visto lo stallo della trattativa tra la Joya e l’Inter e i sondaggi fatti dal ds degli azzurri Cristiano Giuntoli con l’entourage dell’argentino, l’obbiettivo più immediato per i partenopei sembra essere un altro.

Deulofeu, l’Udinese apre alla contropartita: i friulani chiedono il gioiello azzurro

Le vie del mercato sembrano portare a Gerard Deulofeu, ventottenne attaccante dell’Udinese. Lo spagnolo viene da una stagione davvero positiva con la maglia bianconera. Ha infatti siglato 13 gol e cinque assist nella passata stagione. Nell’idea della dirigenza del Napoli, rappresenterebbe il profilo ideale ricercato dagli azzurri. La trattativa, però, non è priva di ostacoli.

L’Udinese tradizionalmente è una bottega molto cara, e non si priva dei suoi gioielli troppo facilmente. Deulofeu non fa eccezione. I friulani chiedono un ricco conguaglio, ma gli azzurri potrebbero avere in mano una carta in grado di abbassare le pretese dei bianconeri.

L’Udinese sarebbe infatti disposta a concedere al Napoli l’inserimento di una contropartita nell’operazione per il passaggio di Deulofeu in azzurro. I bianconeri avrebbero richiesto, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il cartellino di Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, reduce dal positivo prestito alla Cremonese, è uno dei pezzi pregiati delle giovanili azzurri. Non è una sorpresa quindi che anche l’Udinese abbia messo gli occhi sul giovane.

Il Napoli però almeno per il momento non sarebbe intenzionato a privarsi del proprio gioiello, neanche per arrivare a Deulofeu. Spalletti, in particolare, sarebbe contrario alla cessione del giovane e vorrebbe averlo con sé nella rosa della passata stagione.