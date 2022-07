Napoli, annunciato l’accordo: ha firmato un biennale

By

Il Napoli annuncia l’importante novità: firmato contratto pluriennale. “Grande potenziale, siamo impazienti”

Il Napoli tramite i propri canali ufficiali ha annunciato una nuova partnership. Gli azzurri continuano ad espandere il proprio brand, e hanno confermato un accordo pluriennale con Sorare, piattaforma di fantacalcio globale dove i fans si sfidano, giocano e collezionano le carte digitali dei loro calciatori preferiti. Tra questi ci saranno anche i giocatori del Napoli, e saranno acquistabili dalla stagione 2022-2023. L’azienda, fondata nel 2018, negli ultimi anni ha avuto una crescita repentina. Ha infatti superato i 2 milioni di utenti in tutto il mondo e ha stipulato partnership con oltre 260 organizzazioni sportive. Da adesso nella famiglia di Sorare c’è anche il Napoli.

La partnership, si legge, punta ad espandere il marchio Napoli e a coinvolgere nuovi tifosi da tutto il mondo generando nuovi ricavi per la società. Nel calcio di oggi è quanto mai importante avere una forte presenza commerciale, ampliare il proprio pubblico e aumentare i ricavi da partnership e collaborazioni per beneficiare il fatturato, e la novità illustrata dal sito degli azzurri verte proprio in questa direzione.

“La partnership consentirà al Napoli di accrescere il proprio raggio di azione, coinvolgendo nuovi audience e appassionati: gamer di mercati come America e Asia, nei quali Sorare sta crescendo rapidamente” si legge nel comunicato. “Tale accordo comporterà anche una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili”. Il Napoli guarda quindi al futuro cercando di conquistare una fetta sempre più larga per quanto riguarda i mercati esteri, forti anche di un appeal importante dovuti ai nomi che hanno vestito la maglia azzurra.

Napoli, accordo con Sorare. La società: “Passo avanti nella crescita del club”

🤝 Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con @Sorare,

la piattaforma di fantacalcio e di carte collezionabili digitali 🤩 👉 https://t.co/V2TqcH7qUv 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cGzHNbzT6C — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2022

Immancabili le dichiarazioni dei protagonisti. “Questa partnership è un’altra tappa del nostro viaggio che punta a farci diventare un gigante nel settore dell’intrattenimento sportivo” ha dichiarato Michael Melzer, Head of Business Development of Sorare, “Il Napoli è un club di livello mondiale e nelle sue file hanno militato tra i giocatori più iconici e celebrati della storia del calcio. Il Napoli è sostenuto anche da una tifoseria tra le più calorose e appassionate del mondo del calcio”.

A spiegare l’accordo dalla prospettiva degli azzurri è stato invece Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli. “Siamo molto contenti che Sorare diventi uno dei nostri global sponsor: è un passo avanti nella crescita del club, sia a livello nazionale che a livello internazionale! ha dichiarato “Cerchiamo sempre nuove opportunità per sfruttare al meglio le nuove tecnologie, per migliorare l’esperienza dei tifosi e aiutare i nostri club a interagire meglio con il pubblico internazionale. Questa partnership ha un enorme potenziale e siamo impazienti di lanciare le prime carte in vista dell’inizio della stagione 2022/23”.