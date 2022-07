Osimhen vs Spalletti, un titolare azzurro fa chiarezza sul diverbio

Continua a far discutere il diverbio durante l’allenamento tra Victor Osimhen e Luciano Spalletti. Un titolare azzurro svela la verità

Lo spogliatoio di una squadra di calcio, si sa, è un luogo sacro, dove dinamiche e regole restano segrete e vengono protette dagli “spifferi” dell’esterno. Fare quadrato ed essere compatti è la base, soprattutto per una società “frizzante” come il Napoli. Questo però non vuol dire che tra i diversi componenti non possa esserci qualche diverbio. La regola non scritta tra i componenti della squadra, però, è che “ciò che succede in spogliatoio, resta in spogliatoio”. Il calcio moderno però è sempre più esposto all’occhio indiscreto delle telecamere e dei social, e far si che, per continuare di detti, “i panni sporchi si lavino in famiglia” è diventato sempre più difficile.

A testimonianza di ciò il polverone scatenatosi per il battibecco avvenuto tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen durante l’allenamento della squadra. L’attaccante è apparso particolarmente nervoso durante l’allenamento, tanto da costringere il tecnico a “mandarlo sotto la doccia” a chiarirsi le idee.

“Stai parlando troppo, vai a farti la doccia” aveva detto il tecnico al suo giocatore di fronte al pubblico presente a Castel di Sangro, che certo non si è fatto sfuggire l’episodio. Il video dello “scontro” in breve tempo è diventato virale sui social, e sui principali media è scattato l’allarme di una possibile crisi in casa Napoli.

Ipotesi, ovviamente, decisamente esagerata. I diverbi e le discussioni fanno parte di qualsiasi tipo di lavoro, e sono all’ordine del giorno in uno spogliatoio. La differenza è che solitamente tutto passa inosservato e si risolve tranquillamente dentro le quattro mura, mentre questa volta i diretti interessati hanno dovuto “prestarsi” alla curiosità del pubblico per far capire che non si è trattato di nulla di grave o di fuori dalla normalità.

Tutto tranquillo, insomma, tra Spalletti e Osimhen, che si sono chiariti senza problemi subito dopo e si sono amichevolmente stretti la mano di fronte ai fans per scacciare i facili allarmismi.

Mario Rui sul diverbio tra Spalletti e Osimhen: le parole del difensore levano ogni dubbio

A testimonianza della cosa sono arrivate anche le parole di uno dei “senatori” del gruppo azzurro, Mario Rui che intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli è stato interpellato sull’argomento.

Il giocatore si è detto felice dell’atteggiamento di Osimhen, particolarmente “carico” anche in allenamento. “Significa che c’è voglia e attaccamento alla causa” ha spiegato. Rui ha “coccolato” il giovane compagno di squadra, a suo dire di grandissimo talento e con ancora ampi margini di crescita.

Quanto al diverbio tra l’attaccante e Spalletti, anche il difensore conferma come i rapporti tra i due siano assolutamente tranquilli. “Non è successo nulla” ha assicurato, svelando come la discussione fosse acqua passata già al finire dell’allenamento. “La sera siamo stati tutti insieme a cena”.