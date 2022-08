L’Inter fa un assist al Napoli: ora il colpo é più vicino

Dopo essersi contese lo scudetto insieme al Milan, alcune vicende di Napoli ed Inter si stanno intrecciando in sede di calciomercato.

Napoli ed Inter sono state sicuramente le due squadre che hanno conteso più di tutte lo Scudetto al Milan di Stefano Pioli, anche se la squadra di Luciano Spalletti si è defilata dall lotta al titolo qualche settimana in anticipo. Lo scorso campionato fa parte ormai dei libri di storia, considerando che il prossimo weekend tornerà la Serie A.

Gli azzurri, infatti, debutteranno nel giorno di Ferragosto contro il Verona di Cioffi, che è stato battuto sonoramente per 1-4 dal Bari nel primo turno di Coppa Italia, mentre l’Inter scenderà in campo già sabato prossimo in trasferta contro il neopromosso Lecce. Tra le due squadre, però, quella più pronta all’inizio della nuova stagione è sicuramente quella guidata da Simone Inzaghi.

L’Inter, di fatto, è molto più completa rispetto al Napoli, la quale ha ancora tanti nodi da sciogliere: da quello dell’attaccante a quello del portiere. Proprio su quest’ultimo ci sono state delle importanti novità, ovvero l’ingaggio di Salvatore Sirigu. L’ex portiere di Torino e Genoa, infatti, ha già svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart. Sul fronte attaccante, invece, una grossa mano a Aurelio De Laurentiis è arrivata proprio dalla ‘Beneamata’.

Napoli, il Sassuolo sblocca l’arrivo di Pinamonti dall’Inter: Raspadori è sempre più vicino

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, l’Inter è ormai prossima a cedere Andrea Pinamonti al Sassuolo per circa 20 milioni di euro. L’ex Empoli firmerà un contratto, dove ci sarebbe anche una clausola rescissoria, di 4 anni più un altro opzionale. Tale operazione riguarda direttamente anche il Napoli.

L’arrivo di Pinamonti in maglia neroverde, infatti potrebbe sbloccare la cessione di Raspadori proprio al club partenopeo. Il Sassuolo, infatti, ha individuato nel giocatore interista il profilo ideale per sostituire il proprio attaccante, il quale ha da tempo un accordo con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il Napoli sta spingendo proprio in queste ore per chiudere l’accordo con gli emiliani sulla base di circa 35 milioni di euro. Tuttavia tra le fila partenopee potrebbe esserci anche l’arrivo di un altro centravanti.

Tutto fatto per la cessione di Petagna al Monza: il Napoli adesso può chiudere l’acquisto di Simeone dal Verona

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Monza ha chiuso per il trasferimento di Andrea Petagna. L’attaccante si trasferirà nel team biancorosso con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto ( in caso di salvezza) fissato a 10 milioni di euro più 1,5 milioni relativi a determinati bonus. Proprio l’addio dell’ex Spal potrebbe sbloccare finalmente l’arrivo in maglia azzurra di Giovanni Simeone.