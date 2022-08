Addio Fabian Ruiz, il Napoli torna sul pallino di Giuntoli: i dettagli

L’addio di Fabian Ruiz al Napoli è sempre più vicino, con il club azzurro che è tornato su un pallino di Giuntoli. Ecco di chi si tratta.

Non è ancora ufficiale, ci sono dei dettagli da sistemare, ma Fabian Ruiz è sempre più vicino a salutare il Napoli. Il centrocampista spagnolo si trasferirà al Paris Saint-Germain con il quale firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre al Napoli andranno circa 25 milioni di euro più un altro milione di bonus.

Un’offerta che il Napoli sa di non poter rifiutare in questa fase di mercato, conscio anche della volontà di Fabian Ruiz di provare una nuova esperienza. L’andaluso non ha voluto saperne di rinnovare il proprio contratto ed un addio a parametro zero nel 2023 non avrebbe giovato a nessuno. Con l’addio di Fabian Ruiz, il Napoli deve ora acquistare un altro centrocampista ed è tornato di moda un pallino di Giuntoli, ovvero Nahitan Nandez.

Il Napoli torna su Nandez

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’addio di Fabian Ruiz ha riportato in auge il nome di Nahitan Nandez per il centrocampo azzurro. Il giocatore uruguaiano è sempre stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli, con gli azzurri che lo seguono ormai da mesi e con la retrocessione del Cagliari riuscire ad acquistarlo non dovrebbe rappresentare un’impresa.

Nandez ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro qualche tempo fa ed ora i tempi sono maturi per il Napoli per poter affondare il colpo. L’acquisto del centrocampista uruguaiano sarebbe utile a Spalletti, con il tecnico toscano che potrebbe optare per un cambiamento tattico, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, con Nandez che sarebbe il quarto mediano dopo Lobotka, Anguissa e Zielinski.

Il Napoli potrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto o anche in prestito secco, con Nandez che ha il contratto in scadenza con il Cagliari nel 2024. Ad ogni modo, Nandez non è l’unico giocatore che piace al Napoli per rinforzare il proprio centrocampo.

Addio Fabian Ruiz: i possibili sostituti

Uno dei nomi che più piacciono al Napoli come possibile sostituto di Fabian Ruiz è quello di Giovanni Lo Celso del Tottenham. Il centrocampista argentino ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Villarreal e anche per quest’anno non rientra nei piani di Antonio Conte. Come il club spagnolo, anche il Napoli potrebbe acquistare Lo Celso in prestito con diritto di riscatto.

Altro profilo che il Napoli sta seguendo con interesse è quello di Antonin Barak del Verona. Il centrocampista ceco, come Nandez, è da tempo sulla lista di Giuntoli e chissà che gli azzurri non decidano di tentare finalmente l’affondo. Il Verona valuta Baraka almeno 13,5 milioni di euro, una cifra abbordabile per il Napoli che con la cessione di Fabian Ruiz avrà un tesoretto importante da reinvestire.