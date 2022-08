Raspadori al Napoli, la decisione definitiva del Sassuolo

Il Napoli sta continuando a trattare con il Sassuolo per il trasferimento in azzurro di Raspadori. Ecco la decisione definitiva del club neroverde.

Mancano sette giorni esatti all’inizio del campionato del Napoli che lunedì 15 agosto alle ore 18:30 sarà di scena allo stadio Bentegodi per affrontare il Verona. Gli azzurri si stanno muovendo sul mercato per avere la rosa pronta per il questo esordio ed il nome più caldo in questi giorni è quello di Giacomo Raspadori.

Il Napoli vuole ad ogni costo il talento classe 2000 del Sassuolo ed i contatti con il club neroverde sono costanti. Nel club azzurro filtra un cauto ottimismo per la chiusura positiva dell’operazione, con lo stesso Raspadori ed il suo agente che stanno pressando il Sassuolo affinché lo liberi. Ed il club emiliano pare abbia preso una decisione importante e definitiva in questo senso

Napoli-Raspadori: il Sassuolo abbassa le pretese economiche

Secondo quanto riportato da Repubblica sul proprio sito, il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Raspadori. Questo perché il Sassuolo si sarebbe convinto ad abbassare le pretese economiche, scendendo dall’iniziale valutazione di 40 milioni di euro a 35 milioni di euro. Al momento, il Napoli è fermo a 30 milioni di euro più bonus, ma la montagna da scalare ora fa meno paura.

I contatti tra le parti sono continui ed anche nella giornata di oggi il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere la trattativa strappando il si dell’ad neroverde Giovanni Carnevali. Il patron romano è molto deciso nel regalare Raspadori a Spalletti ed è pronto ad un esborso economico importante per accontentare il tecnico toscano che ha già promosso il suo possibile arrivo.

Il Napoli ha già l’accordo con Raspadori sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione ed ora ha fretta di trovare anche l’intesa con il Sassuolo che sa bene di non poter trattenere n giocatore controvoglia. Il countdown per vedere Raspadori indossare la maglia azzurra è iniziato, con il Napoli pronto a mettere a segno un colpo importante non solo per il presente, ma anche per il futuro.

Il Napoli smentisce l’interesse per Frattesi

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile doppio colpo dal Sassuolo per il Napoli, con gli azzurri che oltre a Raspadori avrebbero mostrato interesse anche per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 che piace anche a Roma e Juventus. Tuttavia, è stato proprio il Napoli a smentire il possiibile arrivo del ragazzo che è sì apprezzato, ma non rientra nei piani societari.

A riportare della smentita azzura è stato l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato nel corso de La Domenica Sportiva Estate, con il giornalista che ha fatto anche il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Giovanni Simeone a vestire la maglia azzurra. Al momento, la trattativa è in stand-by, con l’arrivo del Cholito bloccato dalla mancata partenza di Petagna, con il Monza che ancora non è riuscito a trovare un accordo con il Napoli.