Napoli, é fatta per il nuovo acquisto: quando sarà ufficializzato

Il Napoli ha praticamente definito tutti i dettagli per un nuovo acquisto. Ecco quando verrà ufficializzato.

Siamo entrati nelle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato, ma alcuni club pensano già alla sessione invernale come il Napoli. Il club azzurro non guarda solamente al presente, ma anche al futuro e per questo vuole portarsi avanti anche per quanto riguarda il calciomercato invernale.

Sono giorni di gran lavoro per il ds Giuntoli che non solo sta cercando di rendere la rosa competitiva per l’inizio del campionato, ma anche per rinforzarla nel corso dell’anno. Ed il ds azzurro ha praticamente chiuso per un nuovo acquisto che sarà ufficializzato solo all’inizio della prossima sessione di calciomercato, ovvero quello di Ola Solbakken.

Il Napoli lavora per il futuro: fatta per Solbakken

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha definito tutti i dettagli per l’arrivo del classe 1998 Ola Solbakken, esterno d’attacco che milita in Norvegia nel Bodo/Glimt e che è stato seguito molto dagli azzurri durante questa sessione di mercato. Solbakken, spiega la Rosea, arriverà a Gennaio a parametro zero dopo che si svincolerà dal Bodo/Glimt, visto che il suo contratto scade a Dicembre.

L’esterno d’attacco norvegese sarà la prima alternativa a Kvaratskhelia a partire dal prossimo inverno, mentre fino al suo arrivo questo ruolo sarà ricoperto da Elmas. Un colpo importante e di prospettiva per il Napoli, considerato che Solbakken ha solo 23 anni ed ha ampi margini di miglioramento.

Solbakken piaceva molto anche alla Roma, ma il club giallorosso non ha affondato il colpo ed il Napoli è stato più lesto. Il giocatore è ancora nel mirino dei giallorossi, ma gli azzurri sono ora in vantaggio rispetto alla concorrenza che è composta oltre che dalla Roma anche dall’Eintracht Francoforte. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma il Napoli ha già le mani sull’esterno d’attacco norvegese.

Il Napoli e la linea verde: una nuova ed intrigante politica di mercato

Gli arrivi di giocatori come Kvaratskhelia, Mathias Olivera ed Ostigard, assieme a quelli probabili di Solbakken e Raspadori fanno capire come il Napoli quest’anno ha deciso di puntare sulla linea verde. Una nuova ed intrigante politica di mercato da parte degli azzurri che stanno lavorando non solo guardando al presente, ma anche tenendo in considerazione il futuro.

L’età media della rosa, con gli addii di Mertens, Ospina, Koulibaly ed Insigne si è abbassata di molto visti anche i nuovi arrivi ed ora è di circa 25.2. Il Napoli non ha puntato semplicemente su giocatori giovani, ma su dei potenziali talenti che hanno un futuro luminoso davanti e che possono diventare dei veri crack mondiali, come ad esempio Kvaratskhelia che nelle amichevoli ha già fatto vedere di che pasta è fatto.

Gli azzurri sperano che questa politica di mercato possa dare i suoi frutti in futuro, con i tifosi che sognano di poter tornare finalmente a festeggiare lo scudetto.