Napoli, ci siamo per la cessione del calciatore: cifre e dettagli

Dopo i tantissimi addii di queste settimane, nel Napoli di De Laurentiis è tutto fatto per un’altra cessione.

Il Napoli esordirà in campionato il giorno di Ferragosto in trasferta contro il Verona di Cioffi, che ha perso sonoramente 1-4 contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia. La nuova stagione, quindi, è ormai alle porte, anche se ci sono ancora tanti punti di domanda nel gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Intorno al club partenopeo, infatti, ci sono ancora tantissime indiscrezioni di mercato sia per quanto riguarda operazioni in entrata che in uscita. Il nome più caldo sul fronte acquisti è sicuramente quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il Napoli ha già l’accordo con il centravanti, ma non ancora con il team emiliano. Tuttavia le due società, dopo un’iniziale distanza, si stanno venendo sempre più incontro.

Lo stesso Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di ‘Mediaset,’ ha ammesso della trattativa in atto con il Napoli per la cessione di Raspadori: “Parliamo con De Laurentiis da giorni, dobbiamo arrivare alla conclusione. Vedremo cosa riusciremo a fare nei prossimi giorni. Contropartite tecniche? Non siamo interessati”. Il giovane centravanti italiano potrebbe essere il volto nuovo dell’attacco azzurro che, però, potrebbe vedere andare via Andrea Petagna.

Napoli, è fatta per il trasferimento di Andrea Petagna al Monza: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, è fatta per la cessione dell’ex Spal al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il club lombardo ha chiuso per l’arrivo di Andrea Petagna con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto (in caso del raggiungimento della salvezza) fissato a 10 milioni di euro, oltre a 1,5 milioni relativi a possibili bonus, per un totale di 14 milioni di euro.

La cessione di Petagna al Monza si attendeva da tanto tempo, considerando che il giocatore ha da tempo un accordo con il club neopromosso in Serie A, considerando anche il grande rapporto con Galliani. La cessione dell’ex Atalanta e Spal può finalmente sbloccare l’arrivo di Giovanni Simeone al Napoli. Il ‘Cholito’, infatti, nonostante l’interessamento di altre squadre (tra cui quello del Borussia Dortmund) ha sempre ribadito la volontà di vestire la maglia azzurra.

Napoli, Fabian Ruiz è sempre più vicino al PSG: gli aggiornamenti

Con i presunti arrivi di Raspadori e Simeone in attacco, le attenzioni del Napoli si sposterebbero sul ruolo del portiere, questa mattina Salvatore Sirigu ha effettuato le visite mediche di rito per il team campano a Villa Stuart, e quello del possibile sostituto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, di fatto, è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del PSG per circa 25 milioni di euro.