Napoli, che tegola per Spalletti: l’infortunio potrebbe cambiare i piani

Per l’esordio in campionato contro il Verona il Napoli potrebbe fare a meno di una pedina molto importante. Spalletti vara le soluzioni

Manca meno di una settimana all’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. Una stagione che partirà in netto anticipo a causa dei Mondiali invernali in Qatar che fermeranno il campionato da metà novembre fino a gennaio. Ad inaugurare il nuovo campionato sarà il Milan Campione d’Italia, che il 13 agosto affronterà in casa l’Udinese alle 18.30, seguito dai cugini dell’Inter impegnati a Lecce alle ore 20.45. Il Napoli giocherà la sua prima partita nel giorno di Ferragosto in quel di Verona, nello stadio che solo due anni fa precluse clamorosamente l’ingresso in Champions League agli uomini di Gattuso.

Sarà un Napoli completamente rivoluzionato quello che si presenterà ai nastri di partenza del campionato. Con l’addio di capitan Lorenzo Insigne e degli altri senatori Mertens, Koulibaly e Ghoulam, la fascia di capitano è passata sul braccio di Giovanni Di Lorenzo, uno degli intoccabili di Spalletti. Tanti i volti nuovi, Da Kvaratskhelia a Kim Min-jae passando per Olivera, ma entro al 15 con ogni probabilità arriverà anche il nuovo portiere, e forse anche Jack Raspadori, che sta forzando la mano con il Sassuolo per arrivare al più presto in azzurro.

Verona-Napoli, Politano potrebbe non farcela: le condizioni dopo l’infortunio

Chi invece potrebbe dare forfait per la prima di campionato contro il Verona è Matteo Politano. L’esterno ex Inter è alle prese con un problema al polpaccio rimediato durante l’amichevole a Castel di Sangro contro il Girona, e non è ancora al meglio. L’infortunio fortunatamente è lieve ed è in via di risoluzione, ma la sua presenza al Bentegodi è ancora in dubbio. Quasi certa dunque la presenza dal primo minuto di Hirving Lozano, che agirà a destra nel terzetto con Zielinski (Raspadori permettendo) e Kvaratskhelia alle spalle di Osimhen.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

Lunedì 15 agosto alle ore 18.30 ci sarà il fischio d’inizio di Verona-Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A TIM 2022/2023.

Ecco le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Lasagna; Henry. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti