Costacurta snobba la stella del Napoli: “E’ lui uno dei migliori”

L’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta analizza Milan – Napoli e “snobba” il giocatore azzurro: “E’ lui uno dei migliori”

I riflettori dello stadio San Siro sono pronti ad accendersi. Milan e Napoli sono attese da un importante big match che mette in palio ben più dei tre canonici punti. “Da stasera capiremo se il Milan potrà rivincere lo scudetto” ha avvertito Alessandro Costacurta, leggenda rossonera oggi opinionista di successo. Sarà una importantissima prova per gli uomini di Pioli. Altrettanto, aggiungiamo noi, per quelli di Spalletti, che dovranno dimostrare sin dove possono arrivare dopo questo avvio di stagione oltre ogni aspettativa. Come sottolineato da Costacurta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sarà una partita fondamentale per capire le reali ambizioni delle due squadre, al momento le più in forma del campionato.

Molto si deciderà nei duelli in campo. Entrambe le squadre avranno assenze importanti (Leao per i rossoneri, che sconterà una giornata di squalifica, Osimhen per gli azzurri, ancora alle prese con l’infortunio muscolare patito nella gara di Champions contro il Liverpool) ma anche tante frecce nel loro arco. Spalletti e Pioli hanno già studiato le contromisure adatte per riuscire ad arginare la manovra avversaria.

Vita dura per Kvaratskhelia? Per Costacurta avrà di fronte uno dei migliori

Il pericolo numero uno per i rossoneri si chiama ovviamente Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, arrivato in estate a Napoli in sordina, ha dimostrato sin da subito di che pasta è fatto. Il suo impatto sul campionato italiano è stato davvero devastante. Giocate, velocità, fantasia, imprevedibilità, e una capacità straordinaria di puntare e saltare l’uomo e creare lo spazio per la giocata vincente. Kvaratskhelia è stata una spina nel fianco per ogni difesa incontrata sino ad ora dagli azzurri in questo avvio di stagione. “Ha grandi qualità ed ha già dimostrato di essere decisivo” ha confermato Costacurta, che non sembra però essere troppo preoccupato dalle giocate dell’attaccante azzurro, già idolo dello stadio Maradona.

Su quella fascia di cui ormai è padrone assoluto, Kvaratskhelia nel match contro i rossoneri troverà a contrastarlo Davide Calabria. Il duello tra i due sembra “rassicurare” Costacurta, che ha fiducia nelle qualità del difensore rossonero. “Calabria è uno dei migliori al mondo nei duelli uno contro uno” ha detto il difensore rassicurando i tifosi rossoneri. “Sono curioso di vedere Kvaratskhelia contro di lui”.

Kvara, come dimostrato anche quando si è trovato contro Alexander – Arnold, non avrà certo timori. Il georgiano in otto partite in azzurro ha messo a segno ben quattro gol e due assist tra Serie A e Champions League. E’ uno dei giocatori più in forma dell’intero campionato. Molto del risultato del match tra Milan e Napoli passerà dall’efficacia della gabbia che Stefano Pioli e Davide Calabria riusciranno a costruire intorno al giocatore.