Spalletti annienta Juric: c’è un dato statistico che lo spiega alla perfezione

Luciano Spalletti ha demolito le certezze di Ivan Juric: il dato statistico di Napoli-Torino lo spiega alla perfezione.

Sono saltate tutte le certezze del Torino al Diego Armando Maradona. La formazione granata è arrivata al match forte delle buone prestazioni difensive offerte ad inizio stagione. Un classico delle squadre di Juric.

Eppure, è bastata mezz’ora per far crollare la solida difesa granata, che ha concesso 3 gol in un amen ai ragazzi azzurri. E in tutte le circostanze è emerso lo stesso problema: difesa troppo alta e centrali portati a zonzo dagli attaccanti del Napoli. Così è nato il primo gol, grazie allo spazio liberato da Kvaratskhelia per Mario Rui; così è nata anche la seconda rete degli azzurri, con lo spazio libero lasciato da Rodriguez, salito altissimo.

Ma soprattutto, i calciatori di Spalletti sono riusciti ad infilare la difesa del Torino con tre gol in 45 minuti, quando i granata avevano dimostrato solidità fino a questo punto della stagione: 7 reti subite in 7 gare, di cui 3 solo contro l’Atalanta. Addirittura, Juric era riuscito a frenare la Lazio alla seconda giornata (0-0) e contro l’Inter tenuto la porta inviolata per 89 minuti, arrendendosi solo nel finale al gol di Brozovic.

Statistiche Napoli-Torino: equilibrio assoluto al Maradona, ma gli azzurri la spuntano

L’aggressività dei granata non ha pagato. La pressione alta ha permesso al Napoli di segnare tre gol nella prima frazione e soprattutto sono stati commessi troppi falli. Il Torino ha chiuso il match con ben 17 infrazioni. Solo 4 quelle dei partenopei.

La gara, nel complesso, è stata piuttosto equilibrata. Le squadre hanno concesso un tempo a testa. Il Napoli ha dominato la prima frazione di gioco, ma ha sofferto nella seconda parte di gioco gli attacchi sulle fasce dei giocatori di Juric. Una statistica lo conferma: la produzione di traversoni. Il Toro ha crossato nove volte, mentre gli azzurri sono riusciti ad effettuare un solo cross in novanta minuti: quello di Mario Rui per Anguissa. Anche i dati sui passaggi riusciti descrivono l’equilibrio mostrato in campo: 371 per il Napoli, 375 per il Torino. E la percentuale dei passaggi riusciti è praticamente identica: 81% per entrambe le compagini. L’unico vero dato non equilibrato è il risultato finale. Al Maradona gli azzurri si impongono 3-1, sfruttando i pochi e unici errori avversari.

Le statistiche di Napoli-Torino

Possesso palla: (N) 49%-51% (T)

Tiri totali: (N) 15-16 (T)

Tiri in porta: (N) 7-3 (T)

Falli commessi:(N) 4-17 (T)

Occasioni da gol: (N) 15-11 (T)

Passaggi riusciti: (N) 371-375 (T)

Passaggi chiave: (N) 12-11 (T)

Cross:(N) 1-9 (T)

Recuperi: (N) 55-54 (T)