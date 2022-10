L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro l’Ajax.

Domani alle ore 21 il Napoli sarà impegnato ad Amsterdam contro l’Ajax nella partita valevole per la terza giornata di Champions League. Gli azzurri sono ripartiti dopo la sosta con una bella vittoria ai danni del Torino per 3-1, conquistando la vetta del campionato ed ora vogliono mantenere anche la vetta solitaria del proprio gruppo, ma per farlo dovranno battere dei Lancieri in cerca di riscatto.

L’Ajax, infatti, non se la sta passando benissimo in campionato dove sabato ha raccolto un deludente pareggio contro il Go Ahead Eagles perdendo la vetta della classifica dopo aver racimolato solo 1 punto nelle ultime due partite. I biancorossi vogliono rialzarsi davanti al loro pubblico e per il Napoli non sarà di certo una sfida facile nonostante il momento no dei loro avversari. Gli azzurri partiranno nel pomeriggio per Amsterdam ed alle 18:45 si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, con il tecnico azzurro che ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra olandese.

Ajax-Napoli, i convocati di Spalletti: ancora assente Osimhen

Prima della partenza per l’Olanda, il Napoli si è ritrovato al KONAMI Training Center di Castel Volturno questa mattina per svolgere l’ultimo allenamento in vista della sfida all’Ajax. Come riportato nel report pubblicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, solo Victor Osimhen ha svolto allenamento personalizzato, ma l’attaccante nigeriano ha finalmente potuto lavorare anche in campo oltre che in palestra.

Il gruppo azzurro, invece, ha svolto l’allenamento iniziando con una fase di attivazione e torello. Successivamente, gli azzurri si sono esercitati sui calci piazzati e sul lavoro tattico, prima di chiudere la sessione con una partitella a campo ridotto. Il Napoli partirà per Amsterdam nel pomeriggio e pochi minuti fa Spalletti ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida contro l’Ajax.

L’unico assente illustre è Osimhen che, essendosi allenato a parte, non è ancora pronto per tornare in campo, con l’attaccante nigeriano che molto probabilmente si aggregherà ai compagni per la sfida di campionato contro la Cremonese. Presente, invece, Politano la cui convocazione sembrava in dubbio dopo essere uscito anzitempo nel match contro il Torino.

Ajax-Napoli, le ultime sulle formazioni

Per quanto riguarda la formazione che domani scenderà in campo alla Johan Cruijff Arena, Spalletti deve ancora risolvere gli ultimi dubbi e ci potrebbe essere un mini turnover. In avanti, dopo essere partito dalla panchina contro il Torino in campionato, Simeone è in vantaggio su Raspadori per sostituire Osimhen, mentre Lozano potrebbe prendere il posto di Politano sulla destra qualora l’ex Sassuolo ed Inter non fosse al 100%. In difesa l’unico cambio potrebbe essere sulla sinistra con Mathias Olivera al posto di Mario Rui.

Nonostante gli ultimi brutti risultati, Schreuder non dovrebbe cambiare molto la propria formazione rispetto al solito undici, con l’allenatore olandese che dovrebbe confermare quasi in toto la formazione scesa in campo contro il Go Ahead Eagles. Gli unici cambi potrebbero essere dalla trequarti in poi, con Klaassen a giocarsi il ruolo di trequartista dietro la punta con Berghuis, mentre in attacco Kudus potrebbe giocare dall’inizio al posto di Brobbey, considerato che quest’ultimo ha giocato quasi tutta la partita di campionato sabato scorso.