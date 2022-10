“Vincerà l’Ajax”: l’ex Napoli condanna gli azzurri

L’ex giocatore azzurro dice la sua sul match tra Ajax e Napoli. Il pronostico è duro: “Vinceranno gli olandesi”

Dopo essere ripartiti forte in campionato con una importante vittoria contro il Torino, per il Napoli è ora di rituffarsi nella magia della Champions League. Gli azzurri sono partiti fortissimo nel girone a della massima competizione europea. Contro ogni pronostico gli azzurri sono al primo posto nel girone, con 6 punti conquistati nelle prime 6 giornate. Gli azzurri hanno sconfitto il Liverpool allo stadio Maradona, una straordinaria vittoria per 4 reti ad 1. Anche nella seconda giornata gli azzurri hanno portato a casa un convincente successo contro i Rangers nella trasferta all’Ibrox, dove i giocatori si sono imposti per tre reti a zero.

Il Napoli sarà adesso impegnato nella difficile gara contro l’Ajax, terza tappa di un girone difficile e dal grande fascino. Gli azzurri intendono compiere la terza impresa e mettere un altro, importantissimo, tassello verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Quella contro i lancieri olandesi sarà una sfida dall’altissimo tasso tecnico, tra due delle squadre più giovani e “frizzanti” d’Europa, in uno dei templi del calcio europeo. Spalletti è pronto ad affidarsi ai suoi fedelissimi per provare ad espugnare anche l’Amsterdam Arena e regalare ai tifosi azzurri un’altra notte magica europea.

Ajax – Napoli, il pronostico dell’ex: “Per l’Ajax sarà difficile, ma vincerà”

Per presentare l’incontro il sito della Uefa Champions League ha interpellato uno dei “doppi ex” dell’incontro, Amin Younes. Il trequartista ha giocato con l’Ajax dal 2015 al 2018, per poi trasferirsi al Napoli dal 2018 al 2020. In azzurro ha collezionato 21 presenze e 4 reti.

L’ex giocatore azzurro ha detto la sua sull’incontro tra Napoli e Ajax. Sia gli azzurri che gli olandesi si fanno portavoce di un gioco offensivo e di grande qualità, ed entrambe le squadre sono molto abili a maneggiare il pallone e mantenere il pallino del gioco. Motivo per cui Younes ha dichiarato di aspettarsi che i due match si rivelino due bellissimi incontri, di alto livello.

“Saranno match di livelli alti” ha detto sicuro. Quanto ai pronostici, il giocatore vede favoriti in padroni di casa nel match di stasera. “Vincerà per 3 a 2”. L’Ajax non avrà però vita facile. “Per loro sarà dura”.

Discorso diverso invece per la gara di ritorno: “L’Ajax avrà difficoltà soprattutto al Maradona, li c’è una bella atmosfera. Al ritorno finirà due a due”. Younes pronostica che alla fine entrambe le squadre riusciranno a qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il giocatore, attualmente in forza all’Utrecht, è poi tornato sulla sua esperienza al Napoli. Gli anni in azzurro sono stati per lui un bel periodo. Il centrocampista ha usato parole al miele per gli azzurri. “Il Napoli è emozionante, in città si vive per questa squadra. Se vinci ti portano sulle spalle per festeggiare” ha detto.