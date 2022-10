Spalletti ed il turnover: la decisione del tecnico azzurro

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese, rivelando anche il suo pensiero sul turnover.

Domani alle ore 18:00 il Napoli affronterà a Cremona al Giovanni Zini la Cremonese nella partita valevole per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri sono ripartiti alla grande dopo la sosta con una bella vittoria sul Torino per 3-1 e con un travolgente successo per 6-1 in Champions League contro l’Ajax, mentre i grigiorossi nell’ultimo turno hanno conquistato un buon punto a Lecce.

Il Napoli ha spesso e volentieri sofferto con le piccole, perdendo punti preziosi per la strada e ciò si è rivelato fatale per le ambizioni azzurre. Ecco perché quello di domani contro la Cremonese è un test importante per i partenopei e ne è consapevole anche Luciano Spalletti che quest’oggi ha presentato la gara in conferenza stampa, toccando molti temi tra cui quello del turnover.

Spalletti: “Nel calcio moderno non esiste più il turnover”

Paradossalmente, la partita contro la Cremonese nasconde molte più insidie di quelle contro Torino e Ajax che il Napoli ha giocato in maniera quasi perfetta. Gli azzurri non devono scendere in campo pensando di avere già i 3 punti in tasca vista la situazione dei propri avversari, ma dovranno mantenere la concentrazione alta per tutti e 90′ minuti se vogliono evitare brutte sorprese.

Ecco perché Luciano Spalletti domani metterà in campo la miglior formazione possibile e lo ha fatto capire nella conferenza stampa odierna. Al tecnico toscano infatti è stato chiesto se ci sarà turnover domani e l’allenatore azzurro ha risposto come per lui non si può più parlare di turnover nel calcio di oggi: “Non esiste nel calcio moderno la partita da turnover e quella da non turnover. Altrimenti restiamo indietro” – ha affermato spiegando come la gestone della rosa debba essere continua e riguardare un certo numero di giocatori a partita – “Ndombelé ad esempio ha giocato un tempo una partita, un tempo un’altra, è una partita come gli altri, sotto forma differente ma è così”, ha poi aggiunto per motivare la sua risposta.

Spalletti ha poi affermato come nella sua rosa non ci sono riserve e che alcuni cambi sono effettuati solo per mantenere tutti nelle migliori condizioni possibili. Il tecnico toscano ha sottolineato ancora una volta come la forza del Napoli sia il collettivo e non il singolo che deve fungere da salvatore della patria.

Riguardo la partita di domani, per Spalletti non ci sono rischi di sottovalutare l’avversario, con l’allenatore azzurro che ha affermato come veda finalmente uno spogliatoio maturo: “Non c’è euforia nello spogliatoio, ovvero una tendenza ad essere eccitati eccessivamente, ma solo la consapevolezza di fare cose importanti” – ha sottolineato soddisfatto – “tutti stanno dando l’anima e si stanno impegnando al massimo per avere un comportamento corretto”, ha poi dichiarato, sottolineando anche la maturità dell’ambiente che non si sta entusiasmando troppo nonostante le cose importanti fatte dal Napoli fin qui.

Spalletti preserva Osimhen: “Lo vogliamo a disposizione al meglio”

Non sarà domani il giorno del rientro in campo di Victor Osimhen. Nella conferenza stampa odierna, Spalletti ha dichiarato come non si voglia rischiare nulla e la decisione è quella di preservare l’attaccante nigeriano: “Osimhen lo vogliamo a disposizione al meglio, al livello che ha, mettendo insieme tutto abbiamo deciso di dargli ancora un turno” – ha fatto sapere l’allenatore azzurro confermando le indiscrezioni delle ultime ore – “Non è ancora in condizione, ha fatto un allenamento ridotto, poi domani sta in panchina ma non si allenerebbe per fare 10 minuti? Oggi e domani si allenerà forte e l’avremo a disposizione”, ha poi chiosato.

Domani allo Zini sarà tutto esaurito per l’arrivo del Napoli capolista ed anche Spalletti ha sottolineato come ci sarà un ambiente bellissimo, lodando la città di Cremona per come vive il calcio e la sua squadra al di là dei risultati. L’allenatore azzurro ha poi speso belle parole per l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini, affermando come sia un tecnico molto sveglio e preparato e che domani gli farà i complimenti per quello che sta facendo, oltre a dirgli di essere lui ad avere l’onore di poterlo sfidare nella stessa categoria.