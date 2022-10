Manchester United e Liverpool sulla stella azzurra: la risposta del Napoli

Sirene di mercato per il giocatore azzurro. Manchester United e Liverpool lo corteggiano: la risposta del Napoli.

Le prestazioni del Napoli di questo avvio di stagione non stanno stupendo solo in Italia, ma anche all’estero. Il gioco degli azzurri sta guadagnando diversi ammiratori, e di conseguenza anche diversi “gioielli” della scuderia azzurra stanno finendo in vetrina, corteggiati dalle big del continente grazie alle loro prestazioni.

Tra i protagonisti della straordinaria vittoria conquistata dal Napoli contro l’Ajax in Champions League (gli azzurri hanno trionfato per 4 reti a 2) c’è anche Hirving Lozano. L’attaccante messicano, dopo un avvio di stagione altalenante e condizionato anche da qualche intoppo fisico è riuscito nelle ultime settimane a trovare continuità. Il “Chucky” è uno dei “fedelissimi” di Spalletti, che ha affidato la fascia destra degli azzurri a lui e a Politano. In questa stagione, l’ala di Città del Messico è riuscito a conquistare 11 presenze, due gol e un assist in campionato. Non un cattivo bottino, ma da uno delle sue potenzialità ci si aspetta ancora di più. Le potenzialità del giocatore, però, sono evidenti. Tant’è che diversi club potrebbero presto farsi avanti per provare a strappare al Napoli il giocatore.

Lozano è stato infatti uno degli investimenti più importanti fatti dagli azzurri negli ultimi anni. Per strapparlo al PSV, il Napoli ha versato nelle casse degli olandesi circa 38 milioni più bonus nell’estate del 2019. Cifre pesanti che dimostrano il grande valore del giocatore.

Per Lozano e il Napoli però è già tempo di pensare al futuro insieme. Il contratto del giocatore è infatti in scadenza nel 2024, e le sirene di mercato iniziano a farsi sentire, con diversi club che sperano di approfittare della situazione contrattuale per strappare un prezzo di favore.

Lozano, sirene di mercato dalla Premier: due club sul giocatore

Con l’investimento da oltre 40 milioni fatto sul giocatore, il Napoli non ha certo intenzione di rischiare di perdere Lozano a parametro zero e perdere un importante asset senza ricavarne alcun che. Le strade per evitare che il giocatore vada via a parametro zero tra due anni sono ovviamente due: studiare un rinnovo di contratto, oppure imbastire una cessione per la prossima estate.

Lozano, con il suo stipendio da 4 milioni e mezzo, è tra i giocatori più pagati in rosa, e resta da capire se effettivamente il Napoli deciderà di fare una eccezione sulla politica di contenimento degli ingaggi oppure se per l’attaccante messicano deciderà di fare uno strappo alla regola proponendo un ricco rinnovo.

Intanto, diverse squadre europee stanno seguendo con attenzione la situazione legata al giocatore in attesa di sviluppi. In particolare, Lozano sembra avere diversi estimatori in Premier League.

Tra le squadre interessate al Chucky ci sono anche Liverpool e Manchester United. I red devils, in particolare, sarebbero pronti a lanciare l’assalto al giocatore già subito dopo la spedizione mondiale, nel mercato di Gennaio. Anche la squadra di Klopp resta alla finestra. Il Napoli, però, secondo quanto riportato da Sportmediaset non intenderebbe privarsi del giocatore a stagione in corso, ma valuterebbe una eventuale cessione solo la prossima estate