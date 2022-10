L’ex Napoli non ha dubbi: il confronto con Kvaratskhelia è da urlo

L’inizio da sogno di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli ha mandato in visibilio tifosi e addetti ai lavori e un ex Napoli si è lasciato andare ad un paragone da urlo.

Il georgiano ha conquistato tutti con giocate funamboliche accompagnate da gol e assist.

La squadra di Spalletti, anche grazie ai numeri di Khvicha, si trova in testa nella classifica di Serie A e già qualificata agli ottavi di finale di Champions League.

Il doppio ex parla di Napoli-Roma: “Ho un debole per Spalletti”

Nell’undicesimo turno di Serie A si affrontano Roma e Napoli. I capitolini, reduci dal vittoria in Conference League, vogliono alzare l’asticella; il Napoli, dopo il sogno Scudetto accarezzato la scorsa stagione, adesso vuole far sul serio e guarda tutti dall’alto. L’ex attaccante di giallorossi e azzurri, Daniel Fonseca, ha parlato delle squadre, dei tecnici e di tanto altro.

L’uruguaiano ha dichiarato di stimare profondamente José Mourinho ma non ha nascosto di avere un debole per Spalletti, ecco un estratto delle sue parole: “Spalletti è il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole. Ma l’avete visto come gioca il Napoli? Devastante, meraviglioso. Mourinho è il numero uno, come lui non ci sono. È impressionante, ha vinto tutto e poi i giocatori gli vanno dietro perché un carisma così non si trova da nessuna parte“.

Fonseca è sicuro, il paragone su Kvaratskhelia lascia a bocca aperta

L’ex attaccante partenopeo ha parlato anche dei singoli che potranno essere protagonisti delle stagioni delle due squadre. Su tutti quelli che attirano più interesse sono senza dubbio Paulo Dybala e Khvicha Kvaratskhelia, trascinatori e stelle delle due compagini. Dybala non sarà a disposizione per il big match dell’Olimpico mentre il georgiano Kvaratskhelia scenderà in campo per provare a portare a Napoli i 3 punti in palio. Proprio su Khvicha, Fonseca si è lasciato andare ad un paragone che farà certamente piacere ai tifosi napoletani, di seguito le sue parole: “Paulo è un grandissimo fuoriclasse, peccato si sia infortunato. Spero recuperi per il Qatar perché un artista come lui deve fare il Mondiale. Per quanto riguarda Kvaratskhelia voglio vederlo ancora un po’, ma mi sembra somigli un po’ a Neymar“.