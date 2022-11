Il Milan cade e lo sguardo va al Napoli: la frase del giocatore dice tutto

Il Milan ha rimediato la seconda sconfitta in campionato contro il Torino. Un giocatore rossonero ha parlato anche del Napoli.

La squadra di Pioli è caduta contro i granata aumentando il distacco dalla formazione di Spalletti: di questo ha parlato un giocatore.

Il Milan ha rimediato la sua seconda sconfitta in campionato contro il Torino. Il blackout di due minuti ha portato alle reti di Djidji e Miranchuk fra il 35′ ed il 37′; inutile il gol di Messias nel secondo tempo.

Dopo questo risultato negativo, i rossoneri hanno 6 punti di ritardo rispetto al Napoli e hanno permesso all’Inter di avvicinarsi a -2. Il prossimo impegno sarà in Champions League contro il Red Bull Salisburgo: basterà un solo punto per qualificarsi agli ottavi della massima competizione europea.

Intanto, però, si pensa anche al campionato: di questo ha parlato uno dei giocatori milanisti, che ha parlato della distanza dal Napoli.

Milan, la sconfitta allontana il Napoli: il giocatore rossonero guarda gli azzurri

È bastato un blackout di due minuti nel primo tempo per rimediare la seconda sconfitta in campionato: il Milan è andato KO dopo l’uno-due terribile del Torino. La formazione di Juric ha sfruttato due disattenzioni dei rossoneri per portare a casa 3 punti pesantissimi, riuscendo anche a resistere all’assalto finale degli uomini di Pioli dopo la rete di Messias.

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega, ex Torino, ha commentato la partita dopo il triplice fischio. Il numero 32 rossonero ha dichiarato che, secondo lui, l’importantissimo impegno di Champions League non ha pesato a livello mentale durante la sfida con i granata. In seguito, ha dato la sua panoramica sul campionato focalizzandosi sul Napoli.

Pobega ha ricordato come il distacco con gli azzurri sia aumentato, ma ha voluto far leva sul fatto che il campionato sia ancora molto lungo: secondo lui, la continuità sarà la chiave per rimontare e puntare al primo posto in classifica.

Nel frattempo, è proprio la squadra di Spalletti ad essere la più continua. Gli azzurri, infatti, macinano vittorie su vittorie giocando in modo convincente. Il successo per 4-0 sul Sassuolo è stata l’ennesima prova di forza: gli uomini copertina sono sempre Kvaratskhelia (due assist ed un gol) e Osimhen (tripletta).

Il duello fra azzurri e rossoneri prosegue, ma nel frattempo un’altra pretendente al titolo come l’Inter sta risalendo la classifica, senza scordare l’Atalanta che, per ora, occupa la seconda posizione.