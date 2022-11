Napoli, brutta disavventura per un big: è successo mentre dormiva

Un giocatore del Napoli ha vissuto una brutta disavventura in casa sua. È successo tutto mentre dormiva.

Un top player azzurro è stato al centro di un episodio negativo all’interno della sua abitazione. Si è svolto di notte.

Il Napoli sta vivendo un momento decisamente positivo. La squadra di Spalletti è imbattuta in campionato e guida la classifica di Serie A, mentre in Champions League ha passato il girone vincendo cinque partite su sei totali. I tifosi azzurri sognano grazie a questo straordinario avvio di stagione: la speranza è quella di vincere lo scudetto e di essere ancora protagonisti in Europa.

Tuttavia, non tutto procede al meglio, in particolare per uno dei giocatori azzurri più importanti dello scacchiere di Luciano Spalletti. Un big, infatti, si è trovato nel mezzo di una disavventura all’interno di casa sua mentre stava dormendo.

Napoli, spavento per un giocatore azzurro: succede tutto di notte

I giocatori del Napoli stanno riuscendo ad esprimersi a livelli altissimi in campo. Molti di loro stanno vivendo la miglior stagione a livello personale e hanno trovato la costanza mancata nelle stagioni precedenti. Anche i nuovi innesti sono riusciti a calarsi immediatamente nella nuova realtà: spiccano su tutti Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia, che hanno raccolto le pesanti eredità di Koulibaly ed Insigne.

Come anticipato, però, fuori dal campo non tutto va per il meglio. Proprio l’attaccante georgiano, infatti, ha vissuto una brutta disavventura all’interno della sua abitazione a Cuma in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto di notte.

Dei ladri sono riusciti ad entrare all’interno della proprietà privata mentre il georgiano stava dormendo. L’ex Rubin Kazan non si è accorto di nulla, poiché i criminali non hanno varcato la porta di casa, ma sono riusciti a rubare la macchina (una Mini Countryman) dell’attaccante senza farsi notare.

Quando Kvaratskhelia si è svegliato, dunque, ha scoperto cosa fosse successo e si è recato subito al commissariato di Pozzuoli per sporgere denuncia per furto. In seguito si è comunque recato al centro sportivo per svolgere regolarmente l’allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Per sua fortuna, però, la polizia ha ritrovato il veicolo in meno di 24 ore vicino ad Aversa: la Mini era parcheggiata in una stradina.