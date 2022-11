Ancelotti, dopo il lutto la serenità ritrovata: ecco chi è lei, una figura fondamentale

Dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia Carlo Ancelotti ritrova finalmente la serenità insieme a lei che è una figura fondamentale

La notizia del lutto che ha colpito Carlo Ancelotti nei giorni scorsi ha scosso non solo l’allenatore italiano ma l’intero mondo del calcio. È morta María Concepción Barrena Gutiérrez, madre di Mariann Barrena e moglie dell’ex allenatore del Milan.

La donna aveva 95 anni ed era una figura fondamentale nella vita del mister. La notizia si è diffusa dopo la partita di Champions League tra Celtic e Real Madrid. La famiglia è sempre stata molto riservata e complice anche l’età non si hanno molte informazioni sulla defunta, se non appunto della sua figura sempre presente nelle loro vite.

Non sono chiare le condizioni in cui versava, non si è parlato di alcuna particolare malattia (o almeno fin ora). Come sempre ha prevalso la riservatezza che ha caratterizzato la famiglia Ancelotti. L’annuncio non è passato comunque inosservato. Tante le figure di spicco del mondo del calcio e dello sport che hanno voluto spendere belle parole per essergli vicino, le più importanti arrivano proprio dalla società azzurra oltre che ovviamente dal Real Madrid.

A divulgare la notizia attraverso i suoi canali ufficiali è il Real Madrid. La nota del club spagnolo recita: “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di María Concepción Barrena Gutiérrez, madre di Mariann Barrena, moglie del nostro allenatore Carlo Ancelotti”. Ma chi è la moglie di Ancelotti? Molti si sono posti domande su questa donna di cui si sa davvero molto poco, ma la storia del loro incontro è da brividi.

Chi è Mariann Barrena, la moglie dell’amato Carlo Ancelotti

Della moglie dell’attuale manager del Real Madrid si sa veramente poco. Sui social ad esempio il suo profilo è privato, e conta appena 1400 follower nonostante sia la moglie di uno degli uomini più in vista nel mondo del calcio.

I due si conobbero nel lontano 2011 a Londra, e per l’ex Napoli fu amore a prima vista. Nonostante l’età (11 anni di differenza tra i due) è scoccata subito la scintilla, e appena 3 anni dopo nel 2014 la coppia si è detta il fatidico si.

La cerimonia si è tenuta in Canada e ai tempi si parlò di una festa con un numero limitato di invitati e pochissimi scatti condivisi sui social di cui lei sembra proprio non essere una fan.

Da quel poco che lascia trapelare possiamo intuire la sua passione per la moda ed i gioielli, oltre che viaggiare, ma c’è un particolare che ha stupito tutti. Mariann infatti pur essendo canadese di origini spagnole parla fluentemente l’italiano. Possibile che lo abbia imparato proprio per Ancelotti?