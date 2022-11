L’Inghilterra snobba la Serie A: non ci sono scuse, la scelta è decisiva

L’Inghilterra snobba letteralmente la serie A: la scelta è ufficiale, nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Incredibile ma vero. Due dei migliori difensori per rendimento e statistiche della Serie A non sono stati presi in considerazione dal Commissario tecnico della Nazionale Inglese Gareth Southgate. Lascia sgomenti la scelta presa dall’allenatore che va al Mondiale in Qatar con una formazione stravolta rispetto all’ultimo europeo (perso come ben ricordiamo contro l’Italia ai calci di rigore).

I due calciatori in questione stanno rendendo abbastanza bene in un campionato dove al momento il Napoli comanda dall’inizio della stagione e non si aspettavano di essere scavalcati da calciatori come Harry Maguire e Conor Coady. Ed invece sia Fikayo Tomori che Chris Smalling devono vedersi il Mondiale da casa dopo aver tra l’altro guidato l’Inghilterra alla finale di Euro 2020. Al contempo nemmeno Abraham esulta, anzi il Ct Southgate è stato molto duro nei suoi confronti lamentandosi del suo momento di scarsa forma con la maglia della Roma.

Inghiterra, out Tomori, Abraham e Smalling: le parole di Southgate

Il commissario tecnico della Nazionale inglese Gareth Southgate ha spiegato in conferenza stampa i motivi per i quali ha escluso i due difensori di Milan e Roma, ma anche l’attaccante Tammy Abraham che con Josè Mourinho sta avendo un rendimento non da lui. In riferimento all’esclusione dell’ex Chelsea Southgate dichiara: “Abraham ha scelto il momento sbagliato per avere un calo di condizioni e segnare poco”, ha detto gelidamente il Ct facendo capire che vuole il massimo da tutti in questo mondiale. Infatti, anche lo stesso Ct è in discussione con il suo contratto che scade nel 2024: qualora dovesse concretizzarsi l’ennesimo disastro in una competizione internazionale, Southgate è pronto a dire addio alla Nazionale dei Tre Leoni.

Inghilterra, i 26 convocati per Qatar 2022

Ecco tutti i 26 convocati di Gareth Southgate che, come detto, ha escluso tutti i calciatori inglesi militanti in Serie A: