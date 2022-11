Francesco Totti abbandonato anche da lei: la pesantissima indiscrezione

Francesco Totti dopo la separazione con Ilari sembrava aver ritrovato il sorriso con Noemi Bocchi, ma purtroppo è stato di nuovo abbandonato.

Non è uno dei periodi più semplici per Francesco Totti. Da quel giorno, il suo ultimo in giallorosso, in cui ci ha fatto piangere ed emozionare ne sono successe di ogni. Il suo addio al calcio giocato e all’A.S. Roma sembrava poter essere forse il più “brutto” della sua vita, ma così non è stato.

Seppur a distanza di anni la sua vita è stata di nuovo stravolta, in un modo che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. La fine della carriera da calciatore è la naturale chiusura di un cerchio e per quanto un uomo cerchi di rimandarla purtroppo arriva inesorabile.

Diverso è per un matrimonio, soprattutto se i due venivano visti come una sorta di coppia modello, quello tra Francesco e Ilary sembrava fosse un amore di quelli che vincono le crisi e con esse anche il tempo ma il destino ha voluto diversamente.

L’ombra del tradimento incombeva su di loro. Inizialmente infatti entrambi furono accusati di non essere fedele al partner. Fu proprio Totti il primo ad essere “beccato” se così vogliamo dire insieme ad un’altra donna, ma a quanto pare non è stata una semplice sbandata.

Francesco Totti: l’amore ritrovato dopo la rottura con Ilary

Da tempo sembrava che qualcosa si fosse rotto tra i due. Le voci di un possibile divorzio si fecero sempre più insistenti, ma entrambi smentirono categoricamente. Nonostante ciò purtroppo si è arrivati alla separazione dopo ben 17 anni di matrimonio.

Lasciatosi il passato alle spalle, l’ex capitano giallorosso ha ritrovato l’amore insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Inizialmente Francesco sperava di tenere questa relazione segreta, ma non è riuscito a sfuggire ai paparazzi romani.

Fu infatti “pizzicato” in sella ad uno scooter mentre usciva dall’abitazione di una misteriosa donna, proprio Noemi Bocchi , cosa che li mise ancora di più nell’occhio del ciclone. Oggi non si nascondono più, foto più recenti infatti li ritraggono a cena in un noto ristorante romano (dove Totti chiese la mano a Ilary) in atteggiamenti inequivocabili.

Questo non ha fatto piacere alla sua ex Ilary Blasi. Soprattutto dopo gli scatti che ritraevano la nuova coppia insieme ai figli Christian e Chanel. Si sono susseguiti una serie di brutti episodi, come il famoso caso dei Rolex scomparsi.

La notizia fece scalpore, tanto che il capitano dichiarò di essersi anche “vendicato” sottraendo alcune borse di valore tanto amate dalla conduttrice. Il periodo buio per lui sembra destinato a dover continuare, perché dopo la Blasi anche lei ha deciso di abbandonarlo.

Francesco Totti abbandonato anche da lei: continua il dramma dell’ex Roma

Proprio per la vicenda dei Rolex scomparsi ci sarà un udienza a Roma nella giornata dell’11 novembre e proprio in vista di questa occasione Francesco è stato abbandonato di nuovo. Non da Noemi ovviamente, che presumibilmente sarà li a dargli manforte ma da un’altra donna.

Stiamo parlando del suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace, la quale ha deciso di non rappresentarlo nella battaglia legale contro la sua ex moglie. A sganciare questa bomba è stato il sito di informazione Dagospia che dichiara che di comune accordo i due avrebbero deciso di terminare il loro rapporto.

I motivi sembrano essere legati al fatto che dopo una serie di incontri difficilissimi tra le parti l’avvocato avesse trovato un accordo economico che avrebbe dovuto soddisfare entrambe le parti.

Quella cifra avrebbe permesso una separazione consensuale, ma Totti ed il suo entourage hanno deciso di bocciare le condizioni pattuite. A gettare benzina sul fuoco sono stati anche i rapporti tra Annamaria Bernardini De Pace e la nuova compagna del capitano la quale “non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”.

Al momento i diretti interessati non si sono espressi al riguardo. Tuttavia la scelta di prendere strade differenti anche in questo caso deve essere sembrata inevitabile.