Hamsik ritorna in azzurro: clamorosa indiscrezione dell’agente fa impazzire i tifosi

Hamsik è riuscito a scrivere la storia di questo club, accompagnandolo dagli esordi in Serie A fino alla Champions e ora è pronto al ritorno

Marek Hamsik si può senza alcun dubbio definire uno dei calciatori iconici della nostra Serie A. “Adottato” dall’Italia nel lontano 2004 ha mosso i suoi primi passi nel campionato cadetto, esordendo con il Brescia. Arrivato come poco più di uno sconosciuto è riuscito in quello in cui molti non sono riusciti, lasciare il segno in una città come Napoli.

Erano sicuramente tempi diversi da quelli che conosciamo oggi. La squadra aveva da poco completato la risalita dopo un tragico fallimento che l’ha portata a perdere il titolo sportivo, con conseguente retrocessione in Serie C.

Proprio in quegli anni per risollevare le sorti del Napoli entrò in società Aurelio De Laurentiis che rilevò il titolo sportivo per tentare di riportare la città dove le competeva veramente. Il progetto si rivela solido e in pochi anni avviene il ritorno nella massima serie.

Fu proprio De Laurentiis a portare in azzurro Marek Hamsik. Un giovane di belle speranze di cui si parlava benissimo dopo le sue stagioni al Brescia, ma in pochi avrebbero potuto immaginare cosa gli avrebbe riservato il futuro.

Hamsik ma non solo: Napoli resta nel cuore di chi se ne va

Napoli si sa, ti entra dentro. È una di quelle piazze che lasciano sempre il segno nei calciatori che ne indossano i colori. Gli ultimi in ordine cronologico che ci fanno capire questo attaccamento viscerale a questa maglia sono Mertens e Koulibaly.

Il primo ha fatto di tutto pur di restare, mentre il secondo per rispetto ha deciso di rifiutare la tanto odiata Juventus, al contrario di come fece un certo Gonzalo Higuain. Ma anche i vari Cavani e Lavezzi non sdegnano di rilasciare dichiarazioni al miele verso questi colori.

Hamsik è indubbiamente uno di quelli che per questa città ha sempre lottato ed ha sempre onorato la maglia, guadagnandosi l’amore dei tifosi sul campo e fuori. Il suo addio è stato un colpo al cuore, ma le ultime notizie hanno riacceso la speranza. Marek può davvero tornare in azzurro.

Hamsik pronto al ritorno in azzurro: l’indiscrezione che fa impazzire i tifosi

Le strade di Marek Hamsik e quelle del Napoli sembrano destinate ad incontrarsi di nuovo. Dopo esser diventato l’uomo con più presenza in maglia azzurra ed aver conquistato due coppe Italia ed una Supercoppa non poteva esserci un vero addio, ma solo un arrivederci.

A confermare è proprio uno degli agenti del calciatore che è stato intervistato a Radio Kiss Kiss, storica emittente partenopea. Martin Petras ha appunto dichiarato che al suo assistito non dispiacerebbe affatto l’idea di tornare, ovviamente con un ruolo in dirigenza.

Nonostante questa volontà il Trabzonspor gli ha offerto un rinnovo di contratto per le prossime 3 stagioni: “Lui sta valutando il futuro con tranquillità, e ovviamente un ritorno in azzurro non gli dispiacerebbe”.

Stando sempre alle sue parole anche il ct della Slovacchia gli avrebbe fatto un offerta per affidargli un ruolo in nazionale. Le prossime settimane saranno dunque decisive per conoscere quale sarà il suo futuro immediato.

Tuttavia una cosa è certa, il suo ritorno in azzurro appare come una questione prettamente di tempo. L’amore per la maglia e per la città non è mai scemato e “Marekiaro” vuole davvero tornare a respirare l’aria di questa città.