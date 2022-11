Chi vincerà il Mondiale in Qatar? L’incredibile previsione sbanca il web

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi vincerà. Una previsione molto accurata indica la favorita.

Una simulazione dettagliata e accurata ha indicato la Nazionale favorita per la vittoria del torneo che avrà inizio a breve.

Il Mondiale in Qatar è ormai alle porte. Si tratta di una delle edizioni più attese di sempre: ci saranno tantissimi campioni e Nazionali di altissimo livello. Purtroppo non ci sarà l’Italia di Roberto Mancini, ma gli italiani osserveranno comunque molto attentamente le partite e, magari, indicheranno una selezione per cui fare il tifo.

I riflettori saranno puntati principalmente su Leo Messi e Cristiano Ronaldo: con molta probabilità, infatti, questa sarà la loro ultima partecipazione ad un Mondiale. In particolare, l’argentino vuole rifarsi dopo la finale persa nel 2014 ai supplementari contro la Germania, mentre il portoghese spera di ripetere un’impresa simile a quella di Euro2016.

Nel frattempo, una precisa simulazione ha indicato quella che potrebbe essere la Nazionale favorita per la vittoria finale.

Mondiale in Qatar, ecco la favorita: la simulazione non sbaglia

Come anticipato, sarà una delle edizioni più interessanti di sempre. Ci sono campioni e squadre di alto livello, anche se alcuni big non saranno presenti causa infortunio (l’ultimo in ordine temporale a dare forfeit è stato Sadio Mané).

I tifosi intanto si stanno divertendo a fare i loro personalissimi pronostici indicando la loro favorita per la vittoria.

Le Nazionali più citate sono Brasile, Argentina, Francia ed Inghilterra, ma ci sono anche Spagna, Germania, Portogallo e tante altre formazioni di spessore.

EASports ha deciso di esprimere la propria preferenza simulando l’intero torneo sul videogioco FIFA: secondo loro, la vincente sarà l’Albiceleste di Leo Messi.

La simulazione ha dato come vincente l’Argentina in una finale che sarebbe decisamente romantica contro il Brasile con punteggio 1-0 (rete di Messi). Il videogioco ha anche incoronato il miglior marcatore (otto gol) ed il miglior giocatore dell’edizione e si tratterebbe nuovamente del capitano argentino.

EA ha pubblicato l’esito sui propri profili social ricordando come abbia indovinato tutte e tre le ultime Nazionali vincenti: Spagna 2010, Germania 2014 e Francia 2018. L’Argentina è forse la favorita principale: ora dovrà mantenere le aspettative.