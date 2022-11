Koulibaly massacrato dai suoi nuovi tifosi: l’attacco stavolta è frontale

I supporters del Chelsea hanno duramente criticato l’ex difensore del Napoli per il terribile errore nella partita contro il Manchester City

Quando ha lasciato Napoli i tifosi azzurri si sono disperati. Con loro anche l’allenatore Luciano Spalletti, che lo ha spesso rievocato ed elogiato con nostalgia. Intanto, la squadra azzurra ha trovato un più che degno erede di Kalidou Koulibaly. Si tratta del coreano Kim Minjae, che sta facendo benissimo. Il senegalese quest’estate ha lasciato l’azzurro per andare al Chelsea. Addio al Napoli dopo otto anni e lo sconcerto dei supporters, certi di aver perso uno dei più forti difensori al mondo, e quindi difficilmente rimpiazzabile.

Ma mentre le cose sono andate decisamente bene per la squadra partenopea, dall’altro lato l’avventura di Koulibaly in Inghilterra non sta andando benissimo. Il Chelsea è reduce dalla sconfitta contro il Manchester City ai 16esimi della Coppa di Lega, la cosiddetta “Carabao Cup”. Una sconfitta che ha fatto arrabbiare molto i tifosi, con gli inglesi già fuori da uno degli obiettivi stagionali. E in campionato le cose non vanno bene, visto che i Blues hanno guadagnato solo 2 punti nelle ultime 4 partite, e fanno i conti con due sconfitte di fila: contro Brighton e Arsenal.

Koulibaly, altro errore col Chelsea e massacro sui social da parte dei tifosi

Attualmente sono al settimo posto in classifica, con un distacco abissale dalla capolista Arsenal, di ben 13 punti in classifica. Ecco perché i tifosi sono davvero arrabbiati. E nel mirino è finito, tra gli altri proprio Kalidou Koulibaly. I tempi in cui il giocatore era un beniamino sembrano lontani: adesso i suoi nuovi tifosi lo criticano aspramente. Il giocatore è colpevolizzato per l’episodio accaduto al 53′. Calcio di punizione dal limite dell’area tirato da Mahrez e palla in gol.

I tifosi hanno notato come tutti i calciatori in barriera avessero saltato per fermare il pallone, tranne Koulibaly che resta piantato a terra. Un gesto effettivamente incomprensibile, che ha fatto inalberare i tifosi. Accuse di ogni tipo al giocatore, che è stato massacrato sui social. E’ stato attaccato in ogni modo, dove le frasi tipo “Si è addormentato”, sono state le più tenere. In molti accusano Koulibaly di “risparmiarsi” per il Mondiale, al quale parteciperà con il suo Senegal.