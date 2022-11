Spalletti suona la carica: le sue parole spazzano via ogni dubbio

Nell’ultima conferenza stampa di questa prima parte di stagione, Spalletti ha suonato la carica con parole che hanno spazzato via ogni dubbio.

Il Napoli ha chiuso questa prima parte di stagione alla grande, battendo 3-2 l’Udinese ed infilando l’undicesima vittoria consecutiva. Grazie a questo successo, gli azzurri restano saldamente al comando della classifica a +8 sul Milan e a +10 sulla Juventus.

La squadra di Luciano Spalletti sta facendo grandissime cose in questo campionato ed anche le partite dove è andata più in difficoltà è riuscita a portare a casa il risultato. Gran merito va al tecnico toscano che riesce ad infondere coraggio nella squadra, non solo durante le partite e gli allenamenti, ma anche in conferenza stampa, responsabilizzando tutto il gruppo.

Spalletti maestro di comunicazione: così fa volare il Napoli

Nel calcio contano più i fatti che le parole e questo è vero nella maggior parte dei casi, ma nel Napoli anche la comunicazione sta avendo un ruolo determinante nei successi degli azzurri. Chiunque del gruppo va ai microfoni dei media quando parla lo fa per dare coraggio ai compagni o per dare la carica e la stessa cosa la fa Luciano Spalletti che a livello di comunicazione è davvero un maestro. Il tecnico toscano sta continuando il suo lavoro psicologico sulla squadra settimana dopo settimana ed i risultati si vedono, con il gruppo sereno e compatto in allenamento e famelico in campo.

Da gran comunicatore qual’è, in conferenza stampa Spalletti riesce a trasmettere serenità e convinzione nei propri mezzi alla squadra che sta continuando a volare e che è ancora imbattuta in Serie A. L’allenatore azzurro non sta sbagliando nulla, tranquillizzando la squadra quando va fatto e caricandola quando è il momento giusto, cercando poi di proteggerla quando si verifica qualche episodio che può turbare l’ambiente, come ad esempio le polemiche relative al rigore concesso agli azzurri contro l’Empoli e contestato dal club toscano. Ed anche nell’ultima conferenza stampa, Spalletti è riuscito a caricare alla squadra riuscendola a portare al successo

Spalletti carica la squadra: le sue parole hanno fatto centro

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Spalletti non ha voluto far abbassare la guardia ai suoi giocatori, affermando in conferenza stampa come si trattasse di una gara particolarmente difficile. I friulani erano stati capaci di fermare tutte le big del campionato ed il pericolo di incappare in una brutta sconfitta prima della sosta c’era eccome. Non a caso, Spalletti ha avvisato i suoi ragazzi ed ha caricato in maniera importante il gruppo, dichiarando come questa fosse una partita da sbranare.

All’allenatore azzurro sono bastate poche parole per caricare il Napoli che è sceso in campo con il coltello tra i denti e dopo 58′ gli azzurri erano già avanti 3-0. Vero che poi l’Udinese è tornata in partita negli ultimi minuti segnando due gol in poco tempo, ma per almeno 78′ si è visto lo stesso Napoli famelico di inizio stagione, seppur con un filo di stanchezza in più. Ma il club azzurro sta andando oltre tutte le avversità, merito di Spalletti che grazie al suo modo di fare comunicazione sta trascinando il Napoli sempre più in alto, con il gruppo che ha piena fiducia nel suo allenatore, bravo a spazzare via ogni dubbio che si poteva avere ad inizio stagione.