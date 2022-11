Bargiggia insultato sul web: la sua opinione sul caso Karsdorp attira le critiche

Paolo Bargiggia ha rivelato di aver ricevuto degli insulti online dopo aver espresso un parere sul caso Karsdorp: ecco cos’è successo.

Il noto giornalista ha svelato di essere stato accusato sui social dopo essersi esposto sulla vicenda del terzino della Roma.

Il caso Karsdorp è ancora oggi in piena evoluzione. Come noto, tutto è nato durante Sassuolo-Roma, match terminato 1-1 con il gol del pareggio di Pinamonti arrivato nel finale di partita. Dopo il triplice fischio, Mourinho ha sottolineato come la squadra fosse stata tradita dal comportamento poco professionale di un giocatore.

Il portoghese non ha fatto nomi in quella circostanza, ma si è presto capito che fosse il terzino olandese ad essere finito nel suo mirino. Nell’occasione del gol dei neroverdi, infatti, è parso in ritardo e disattento nel momento cruciale del match.

L’allenatore ha poi scelto di non convocarlo per la sfida seguente contro il Torino ed il giocatore ha di fatto salutato la squadra con un post social.

L’ultimo capitolo della vicenda è stata l’assenza del numero 2 al ritrovo dei giallorossi per la ripresa degli allenamenti prima della tournée in Giappone. La situazione sembra ormai irreparabile: di questo ha parlato Paolo Bargiggia, che ha poi rivelato di aver ricevuto degli insulti online.

Bargiggia, l’opinione sul caso Karsdorp costa cara: pesanti insulti online

Il noto giornalista ha rilasciato un’intervista a Notizie.com per svelare cosa gli è successo in questi giorni. Dopo aver ricordato come il suo lavoro sia quello di essere critico e obiettivo, a differenza dei tifosi che, secondo lui, difendono a prescindere allenatore e società, ha parlato di Mourinho e del caso Karsdorp.

“Su Mourinho ho espresso delle critiche verso i suoi comportamenti, che sono censurabili: si becca espulsioni, giornate di squalifica e quindi stiamo parlando di dati oggettivi”: inizia così l’intervento di Bargiggia, che ha poi aggiunto di non ricordarsi di un momento di autocritica da parte del portoghese.

Infine, ha sottolineato come, a causa delle parole pronunciate dopo Sassuolo-Roma, Karsdorp sia stato quasi costretto a lasciare la città.

Bargiggia ha chiuso l’intervista dichiarando che, dopo aver parlato della vicenda fra allenatore e giocatore, ha ricevuto diversi insulti: “Ho ricevuto i peggiori insulti solo perché avevo esercitato un mio diritto e allora le persone violente, non democratiche, che ti insultato solo per aver criticato il proprio allenatore non si possono classificare”.

Caso Karsdorp, l’epilogo è ormai scontato: sarà addio

Dopo Sassuolo-Roma, Mourinho ha scelto di non convocare il terzino per la sfida al Torino. Il giocatore ha lasciato la città il giorno stesso postando una story su Instagram con un chiaro messaggio: due cuori giallorossi, una manina che saluta ed una faccina che piange. Un saluto ai giallorossi che, salvo sorprese, diventerà definitivo.

Come anticipato, l’ex Feyenoord non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti: la rottura è ormai definitiva ed insanabile.

Lo stesso Mourinho, dopo il match con il Sassuolo, ha affermato di averlo invitato a trovarsi una nuova squadra: secondo alcune indiscrezioni, la Juve sarebbe interessata. Quasi certamente, il futuro di Karsdorp non sarà più a Roma.