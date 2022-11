Crespo, la dichiarazione dall’Argentina dell’ex bomber è emozionante

Hernan Crespo ha rilasciato una dichiarazione emozionante dall’Argentina: l’ex bomber ha svelato un sogno dei più piccoli.

L’ex centravanti ha parlato dei sogni dei bambini argentini: la rivelazione è sorprendente.

Hernan Crespo è stato uno dei giocatori che ha segnato un’epoca in Serie A nel periodo di massimo splendore del campionato italiano. L’argentino ha indossato maglie prestigiose come quelle di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, senza tralasciare il River Plate ed il Chelsea. Inoltre, è stato il centravanti dell’Argentina dal 1995 al 2007.

Dopo il ritiro ha intrapreso da subito la strada da allenatore. La prima chiamata importante è giunta dal Modena, ma poi è tornato in Sud America sulle panchine di Banfield, Defensa y Justicia e San Paolo, prima di accettare la proposta dell’Al-Duhail in Qatar.

In una recente intervista ha parlato del legame profondo che ha avuto con l’Italia, Paese in cui è diventato grande e ha vinto trofei importanti. In particolare, è significativo un passaggio riguardante i giovani argentini.

Crespo e l’Italia: questo il sogno dei bambini argentini

Hernan Crespo è stato uno dei migliori centravanti della storia della Serie A. Arrivato in Italia nel 1996 per giocare nel Parma, si è fatto conoscere subito per le sue doti da rapace d’area e per un’incredibile capacità di sfruttare il movimento sul primo palo, oltre a delle importanti doti nel gioco aereo.

Dopo una carriera ricca di successi e soddisfazioni personali, ha deciso di dedicarsi alla carriera da allenatore. Dopo le iniziale difficoltà incontrate con Modena e Banfield, riesce a vincere il primo trofeo con il Defensa y Justicia, portando il club argentino alla vittoria della Coppa Sudamericana del 2020. Ora si trova in Qatar, Paese che sta ospitando il Mondiale.

Recentemente ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’Italia, svelando come i bambini argentini sognino di giocare in Serie A. È evidente come sia ancora oggi influente la figura di Diego Maradona.

Crespo ha parlato così del legame fra Argentina ed Italia: “Per un bambino argentino che ama il calcio esiste, da sempre, un solo traguardo: arrivare in Italia, sfondare in Italia, diventare un idolo dei tifosi italiani”.

L’ex centravanti ha aggiunto che, nonostante gli altri campionati possano essere più ricchi, gli argentini sognano di conquistare i tifosi di Napoli, Milano, Roma, Torino, Genova o Firenze, per citare alcune delle piazze principali.

Infine, l’ex bomber ha chiuso così il suo intervento: “Non so se la Seleccion vincerà il torneo, ma se ci riuscirà credo che una parte del merito vada all’Italia che ha dato l’opportunità a molti giocatori argentini di diventare autentici campioni”.

L’influenza di Maradona sugli argentini: l’Italia come meta dei sogni

Nell’intervista, l’ex bomber ha ricordato come, storicamente, ci sia sempre stato un legame fra questi due Paesi: “L’Italia, per noi, è il porto d’arrivo, proprio come è stata Buenos Aires per gli emigrati del vostro/nostro Paese”.

Il discorso di Crespo si basa decisamente sul ponte che è nato fra Argentina ed Italia a livello sportivo anche grazie al passaggio di Maradona al Napoli.

El Pibe de Oro è stato un idolo per tutti gli argentini e, tradizionalmente, la Serie A ha accolto diversi giocatori argentini nel corso degli anni. Lo stesso Crespo ha ricordato come nella Seleccion di Scaloni ci siano numerosi calciatori che hanno giocato o che ancora giocano in Italia come Lautaro Martinez, Paredes, Di Maria, Molina, De Paul o il Papu Gomez.