Bufera sulla compagna del campione: il video che la accusa fa il giro del web

Finisce nell’occhio del ciclone la compagna del campione protagonista di una scena che ha fatto indispettire i tifosi. Sul web il video che la accusa è diventato subito virale.

La compagna del neo campione ha attirato molte polemiche per un comportamento che non è piaciuto affatto.

A finire sotto accusa non solo le sue parole, ma sopratutto i gesti e i toni con la quale ha deluso diversi tifosi.

Campioni del mondo: l’Argentina continua a far festa

Dopo una splendida cavalcata, l’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni è riuscita a salire sul tetto del mondo. Il ct della Selecciòn, dopo aver conquistato la Copa America, bissa il successo continentale con la conquista della tanto ambita Coppa del Mondo. Per riuscirci l’Albiceleste si è affidata al suo campionissimo: Leo Messi. La Pulga ha disputato un mondiale di altissimo livello, prendendo spesso per mano la sua squadra e trascinandola nei momenti più complicati.

Eppure l’avventura dell’Argentina in Qatar era iniziata nel peggior dei modi con l’inaspettata sconfitta subita dall’Arabia Saudita, capace di rimontare il vantaggio iniziale siglato da Messi. Quella sconfitta, con ogni probabilità, ha compattato il gruppo Albiceleste che da quel momento in poi non si è più fermato. Merito della scalata al successo, ovviamente, anche al ct Scaloni che ha avuto il coraggio di mettere in discussione parte delle sue certezze e con esse anche gli uomini a cui si era affidato prima della rassegna iridata. Gli unici a rimanere intoccabili nel loro posto da titolari in campo, infatti, sono stati: Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul e Lionel Messi. Il resto della rosa ha dovuto sgomitare per guadagnarsi ogni singolo minuto e questo ha alzato il livello d’attenzione della Selecciòn. Per gli argentini d’Italia, però, non è stato un gran mondiale. Joaquin Correa e Nico Gonzalez hanno dovuto alzare bandiera bianca prima dell’inizio della competizione. Paredes ha perso il posto da titolare dopo l’esordio, venendo chiamato in causa spesso a gara in corso. Paulo Dybala è stato un oggetto misterioso fino alla semifinale, mentre Angel Di Maria ha dato il suo essenziale apporto anche se rallentato dai tanti acciacchi.

Critiche per la compagna del campione: il video dell’accaduto

Autore di prestazioni non all’altezza è stato anche l’interista Lautaro Martinez che ha progressivamente perso il posto in favore dell’attaccante del Manchester City, Julian Alvarez. Araña è stato grande protagonista per la Selección, mettendo a segno ben 4 reti.

Dopo la vittoria del mondiale, però, protagonista lo è stata anche la sua compagna: Emilia Ferrero. La ragazza ha attirato tante critiche su di sé per aver allontanato dei piccoli tifosi che chiedevano foto e autografi ad Alvarez. Ecco le sue parole pronunciate con toni molto duri: “Ragazzi, adesso basta, l’ultima foto e poi dobbiamo andare“. Il video dell’accaduto è finito in rete e in pochissimo è diventato virale.