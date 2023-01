Infortunio Brozovic, l’annuncio in diretta spaventa i tifosi nerazzurri

Il regista dell’Inter Marcelo Brozovic sarà assente per infortunio contro il Napoli: l’annuncio in diretta spaventa i tifosi.

Il croato ha un problema fisico che lo costringerà a seguire i suoi compagni da spettatore: il possibile rientro è un mistero.

Ormai manca davvero pochissimo: il big match fra Inter e Napoli si giocherà domani sera. La Serie A torna dopo la sosta per il Mondiale e offre subito uno scontro fra due delle squadre che ambiscono alla vittoria dello scudetto. I padroni di casa inseguono con ben 11 punti di ritardo, ma sanno che una vittoria potrebbe riaprire ogni discorso. Gli azzurri, invece, comandano la classifica e hanno chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in campionato.

La squadra di Spalletti spera di ottenere questi tre punti per consolidare il primato e lanciare un chiaro messaggio alle inseguitrici. Oltre alla Serie A, a breve ci saranno gli impegni in Coppa Italia (17 gennaio contro la Cremonese) ed in Champions League (21 febbraio e 15 marzo con l’Eintracht Frankfurt).

Discorso simile per la formazione di Inzaghi, che affronterà il Parma in coppa ed il Porto in Europa. L’allenatore nerazzurro, però, ha un grande problema: l’assenza di Brozovic.

Infortunio Brozovic, quando rientra? L’annuncio non fa ben sperare

Il croato è un giocatore fondamentale per l’Inter. Le sue caratteristiche mancheranno ad Inzaghi nella sfida contro il Napoli, ma non è una novità per l’allenatore. Durante le ultime partite del 2022, infatti, Brozovic è rimasto fuori causa infortunio, proprio come in questo caso. Il suo posto è stato preso da Asllani prima e da Calhanoglu poi: contro gli azzurri ci sarà ancora il turco in cabina di regia.

Il 77 interista, tornato ad allenarsi dopo un ottimo Mondiale, ha rimediato un infortunio muscolare alla gamba sinistra. Le tempistiche stimate per il suo ritorno in campo sono di circa 10 giorni, ma non c’è certezza. A preoccupare i tifosi è stato anche il commento in diretta ai microfoni di TVPlay di Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino al mondo Inter.

Biasin ha affermato: “Ha il solito problema al polpaccio, ho letto il comunicato del club e soffre di questo problema che non gli ha impedito di giocare un Mondiale sontuoso, ma temo sia una cosa di non così immediata risoluzione. Purtroppo, è un muscolo dove i medici devono tendere a tenerti frenato anche quando non senti più male perché è una zona non semplice da curare. Ho la sensazione che non salterà solo dieci giorni. Per l’Inter è un problema molto serio perché se non è il giocatore migliore della squadra poco ci manca e non lo sta avendo per quasi tutta la stagione”.

L’Inter si augura di riaverlo a disposizione il prima possibile, considerando il tour de force imminente. In particolare, la speranza è che possa tornare per la finale di Supercoppa contro il Milan del 18 gennaio.

Inzaghi di nuovo senza regista: tocca ancora a Calhanoglu

Come anticipato, Inzaghi dovrà di nuovo fare a meno di Brozovic. L’allenatore ha preso una scelta ben chiara in precedenza: ha puntato su Calhanoglu regista con Mkhitaryan mezzala sinistra.

L’ex Roma era in forte dubbio dopo il problema accusato durante l’amichevole con il Sassuolo, ma domani dovrebbe partire da titolare. L’armeno si è rivelato molto prezioso, così come il turco si è messo in mostra per tenacia e geometrie. A completare il reparto, ovviamente, ci sarà Barella.