Chi ha fatto fuori Benzema: la risposta shock in un video inedito scopre la verità

Un video inedito rivelerebbe la verità su chi ha fatto fuori Benzema dalla nazionale francese: ecco chi sono i compagni contro il ritorno dell’attaccante del Real Madrid.

Il Mondiale in Qatar si è chiuso con una sconfitta davvero cocente per la Francia ai calci di rigore contro l’Argentina. I Bleus erano riusciti anche a segnare il 3-3 ed hanno avuto anche l’occasione per il 4-3 prima dei fatali rigori, ma l’hanno sbagliato ed alla fine nel calcio quando sbagli paghi sempre.

Se per la Francia è stata una sconfitta cocente, il Mondiale è stato davvero da dimenticare per Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, fresco vincitore del Pallone d’Oro, non vedeva l’ora di dire la sua nella competizione dopo il suo ritorno in nazionale, ma un infortunio lo ha tenuto fuori per il tutto il torneo. Alla fine, Benzema ha dato l’addio alla nazionale francese, ma si tratta di un addio sul quale ci sono molti dubbi e tante polemiche.

Benzema e la Francia: un addio che fa discutere

Il ritorno in nazionale di Karim Benzema, escluso dopo che nel 2015 risultò coinvolto con Valbuena in un ricatto a sfondo sessuale e condannato poi ad un anno di carcere con la condizionale nel 2021, sembrava essere l’inizio di una nuova storia d’amore tra l’attaccante del Real Madrid e Les Bleus, ma così non è stato. Il nuovo rapporto è durato solo un anno e si sta portando dietro una scia di polemiche e veleni, con il giocatore che dopo essere stato escluso dal Mondiale per infortunio, fu visto allenarsi senza problemi con il Real Madrid e addirittura scendere in campo per un’amichevole, con la cosa che fece parecchio discutere e che destò più che un sospetto.

Prima della finale, inoltre, Didier Deschamps respinse infastidito tutte le domande su un possibile utilizzo di Benzema contro l’Argentina, cosa impossibile comunque da regolamento FIFA, poiché l’attaccante del Real Madrid non fu sostiuito nell’elenco dei 26 convocati, con il vincitore del Pallone d’Oro che poi non prese parte alla gara nemmeno come spettatore. L’annuncio dell’addio di Benzema arrivato subito dopo il Mondiale non ha sorpreso viste le premesse, ma sta facendo comunque discutere e le polemiche continueranno di sicuro nei prossimi mesi.

Nelle ultime ore, infatti, è venuto fuori anche un video che farebbe capire in maniera chiara come alcuni ex compagni di spogliatoio di Benzema fossero contro il ritorno dell’attaccante del Real Madrid in nazionale.

Benzema cacciato dalla Francia: ecco chi non voleva il suo ritorno

Secondo quanto riportato dal giornalista Romain Molina, sono due i giocatori che non hanno mai accettato il rientro di in nazionale di Karim Benzema: il portiere del Tottenham Hugo Lloris e l’attaccante dell’Atletico Madrid Antonie Griezmann. I due temevano che Benzema intaccasse il loro status di leader all’interno della spogliatoio a tal punto di essere quasi contenti per la non presenza al Mondiale dell’attaccante del Real Madrid.

A conferma di questi sospetti ci sarebbe un video risalente proprio al ritorno di Benzema con la Francia. Durante il discorso di Deschamps volto a riaccogliere il francese, infatti, si vedono Lloris e Griezmann con espressioni gelide, con i due che a stento applaudono il compagno e solamente perché obbligati. Un video che certamente farà discutere e che fa pensare come l’addio di Benzema alla nazionale francese sia stato tutt’altro che voluto.