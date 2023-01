Sparatoria, il calciatore è stato colpito alla testa: tutti col fiato sospeso

E’ avvenuta una vera e propria tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio locale. L’attaccante lotta tra la vita e la morte.

Archiviati i festeggiamenti della Coppa del Mondo, trofeo che la Seleçion on vinceva da Messico 86′, ecco che torna l’incubo della violenza. Il paese sudamericano alla pari dei suoi vicini è noto per essere non proprio sicuri. E per questo i cittadini delle più grandi città, con in testa Buenos Aires e Rosaeio, sono sempre meno al sicuro. Le sparatorie sono quasi all’ordine del giorno

Una delle ultime ha recentemente colpito un ragazzo molto promettente, in forza al Racing Club di Avvellaneda, città che si trova nella zona sud orientale della capitale. Lautaro Ronchi, 18enne di ruolo attaccante, sta vivendo ore drammatiche.

Lautaro Ronchi: chi è il giovane attaccante?

Come il suo omonimo e più famoso Lautaro Martinez, anche Lautaro Ronchi sogna un giorno di giocare con gli amati colori biancocelesti dell’Academia, squadra che ha dato i natali calcistici ad altri campioni come ad esmepio l’ex interista certo Diego Milito. Ronchi, nato a Rosario nel 2004, si è fatto conoscere la passata stagione quando ha messo a segno ben 12 reti diventando il capocannoniere della quinta divisione. Viene notato dai dirigenti del Racing che lo fanno esordire in Primera Divisòn contro il Patronato.

Ronchi pensa in grande e per questo sogna di giocare titolare con il club ora in mano all’ex Real Madrid e Roma Fernando Gago. Ma la sfortuna non sembra essere una sua alleata: nella giornata di mercoledì, mentre camminava nei pressi del quartiere Tablada di Rosario con accanto due amici è stato colpito da diversi proiettili. La sparatoria è avvenuta in maniera fulminante ed improvvisa: non si conoscono i motivi di un così vile attacco, che al momento è al vaglio degli inquirenti. Sta di fatto che Lautaro Ronchi sta lottando contro la morte in un letto di ospedale del Clemente Alvarez Emergency di Rosario.

Lautaro Ronchi: le dinamiche del tragico evento

Stando a quanto riportano i media argentini, scossi dopo il triste annuncio e che mai si sarebbero aspettati di dare una notizia del genere, tutto è capitato in uno dei quartieri più difficili di Rosario, la Tablada. Qui Lautaro e due suoi amici passeggiavano tranquillamente quando all’improvviso sono stati investiti da diversi colpi di arma da fuoco scaricati senza un perché da un ragazzo di 17 anni. Costui sarà presto sentito dal Tribunale dei minori di Rosario.

L’esito della sparatoria è stato drammatico con uno dei due ragazzi che è non è riuscito a sopravvivere ai diversi colpi che gli hanno colpito torace e braccio destro. L’altro è invece stato ferito alle gambe, ma per fortuna è rimasto illeso. Lautaro Ronchi invece è ancora nel bel mezzo della battaglia, il Racing Club ha voluto immediatamente subito stringersi attorno al suo ragazzo che si spera possa tornare in campo a correre dietro un pallone.