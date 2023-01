Lutto Kvaratskhelia: tragedia immane, il triste messaggio sui social

Un gravissimo lutto sconvolge Kvicha Kvaratskhelia: la tragedia è enorme, è stato appena pubblicato anche un messaggio sui social che esprime tutto il suo dolore.

L’attaccante del Napoli è stato colpito da un gravissimo lutto proprio in queste ultime ore, la sua sotria pubblicata su Instagram lascia intuire il suo dolore: ecco cosa è successo, importante lutto per lui.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese e la conseguente eliminazione dalla competizione agli ottavi di finale, il Napoli si prepara per la delicata sfida di campionato contro la Salernitana di Davide Nicola. Per gli uomini di Spalletti la sfida è cruciale per testare la forza mentale del gruppo, ma soprattutto perchè, come nella sfida del Maradona contro i grigiorossi, sarà assente Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Kvara da forfait: Spalletti non vuole rischiarlo

La stagione fin qui disputata dal numero 77 del Napoli è stata senza alcun dubbio sensazionale, ben sopra ad ogni pi rosea aspettativa di tifosi e dirigenza. Il georgiano ha dimostrato un impatto che solo i più grandi hanno avuto nel campionato italiano in così poco tempo ed il suo cammino in azzurro, almeno per ora, lascia intuire un futuro stellare per lui a partire, sperano i sostenitori campani, già da questa annata.

Kvara, il quale si è già meritato il nomignolo di Kvaradona, è decisamente uno dei simboli di questo Napoli così bello e vincente, uno di quelli che ha segnato il cambio passo a livello tecnico e mentale in una squadra reduce dalla delusione dell’anno passato, con lo scudetto sognato ma sfuggito dopo una serie di risultati deludenti. La sua assenza è pesata nella sfida alla Cremonese e per questo il suo forfait annunciato da Spalletti per la sfida alla Salernitana preoccupa i tifosi.

L’assenza dell’attaccante georgiano per il derby campano contro i granata deriva ancora una volta dalla febbre che già lo aveva messo ko per gli ottavi di Coppa Italia e sebbene le sue condizioni siano migliroate nelle ultime ore, Luciano Spalletti ha annunciato che Kvaratskhelia non partirà con i compagnia lla volta dell’Arechi in quanto non ancora al 100% della forma fisica.

A dare preoccupazioni ai tifosi è però una storia Instagram pubblicata dallo stesso esterno georgiano, all’interno di essa è presente il classico simbolo rappresentante un lutto e data la sua assenza sono state diverse le teorie in merito: ecco cosa è successo.

Kvara, il lutto preoccupa i tifosi: cosa è accaduto?

La comparsa della già citata storia Instagram ha decisamente preoccupato tutti i tifosi campani, spaventati che dietro alla non presenza del proprio beniamino nel derby contro la Salernitana ci potesse essere qualcosa di ben più grave che un semplice mal di testa da smaltire al 100%, il motivo dietro quanto pubblicato è stato svelato da ìl Corriere dello Sport: una tragedia immane che ha colpito la sua Georgia.

A portare Kvaratskhelia a pubblicare il triste messaggio sui social è una notizia di cronaca nera che sta sconvolgendo la Georgia ed in particolare la città di Sagarejo, a est della capitale Tbilisi, dove un uomo ha sparato sulla folla da un balcone di un edificio residenziale uccidendo 5 persone, tra cui un agente di polizia. Il fatto ha ovviamente scioccato anche lo stesso attaccante gerogiano che ha quindi voluto mostrare tutta la vicinanza al suo popolo in un momento così drammatico. Si tratta di una tragedia immane e si fa fatica a trovare le parole per commentarla. Infatti, lo stesso Kvaratskhelia ha soltanto postato un’immagine a sfondo nero sul proprio profilo, senza aggiungere molto altro.