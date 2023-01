Da qualche mese a questa parte Toronto è diventata sempre più punto di riferimento per gli italiani. Dopo gli ingaggi di Insigne, Criscito e Bernardeschi, infatti, la franchigia canadese è vicina ad un altro colpo.

L’acquisto riporta a tre il numero degli italiani presenti in rosa dato che, solo dopo pochi mesi di militanza, Domenico Criscito ha fatto ritorno ancora una volta al Genoa, squadra invischiata nella lotta per la promozione.

Il Toronto FC punta a migliorare sensibilmente il penultimo posto nella Eastern Conference della scorsa stagione che non ha permesso alla compagine dell’Ontario di qualificarsi ai play off. In Major League Soccer, inoltre, il nuovo acquisto potrà mettersi in mostra per attirare anche l’interesse del commissario tecnico Roberto Mancini.

Criscito torna al Genoa ma il Toronto si consola subito

È durata poco meno di sei mesi l’avventura oltreoceano di Doxmenico Criscito. Il laterale mancino dopo metà stagione passata in MLS ha deciso di tornare nuovamente a casa. Quello consumatosi ad inizio gennaio, infatti, è il terzo trasferimento di Criscito al Genoa. Nel suo viaggio di andata e ritorno dal Canada, però, il laterale ex Juventus e Zenit ha perso ufficialmente la fascia da capitano dei rossoblu, passata sul braccio di Stefano Sturaro.

Dopo aver abbandonato i connazionali Insigne e Bernardeschi e la Major League Soccer, adesso, la missione di Criscito è quella di ripotare il Genoa in Serie A. I liguri attualmente occupano il secondo posto a pari punti con la Reggina. Staccare i calabresi, dunque, potrebbe portare i rossoblu alla promozione diretta.

Volto nuovo per il Toronto: si unisce ad Insigne e Bernardeschi

Dopo l’addio di Criscito, il club si è mosso molto presto alla ricerca di un sostituto all’altezza. È stato recentemente annunciato l’acquisto di un altro laterale difensivo, anch’egli italiano. Si tratta di Raoul Petretta, esterno italiano arrivato dal Kasimpasa.

Petretta è un esterno difensivo mancino cresciuto lontano dall’Italia. Il nuovo calciatore del Toronto, infatti, è nato in Germania da genitori Irpini e ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Basilea. Con la formazione elvetica ha ottenuto un Campionato svizzero e due Coppa di Svizzera, prima di passare al Kasimpasa nella scorsa finestra estiva. Il Toronto ha deciso di puntare su di lui e in Canada l’ex Basilea troverà i due connazionali Insigne e Bernardeschi, arrivati in estate.