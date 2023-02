Simeone, ufficiale: la notizia che fa impazzire i tifosi del Napoli

L’attaccante del Napoli è l’uomo della provvidenza: quando viene chiamato in causa fa sempre il suo dovere dimostrando le sue qualità.

Il Napoli quest’anno sembra avere un qualcosa in più rispetto agli scorsi anni: una rosa lunga e ampia che permette una gestione tecnica più serena e meno raffazzonata. Luciano Spalletti era stato chiaro da questo punto di vista e la società lo ha accontentato.

Lo scorso mercato estivo Giuntoli ha regalato al tecnico toscano due calciatori nello specifico: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Entrambi si sono ambientati alla grande e sebbene abbiano giocato pochi minuti rispetto ai loro compagni in avanti, tutto sommato possono definirsi il vero asso della manica degli azzurri.

In particolare l’argentino ha dimostrato di tenere tantissimo alla maglia del Napoli. E i tifosi non possono fare altro che ringraziarlo per ciò che sta facendo in campo.

Napoli, Simeone è il tuo bomber di scorta

Spalletti lo aveva chiesto e a preparazione estiva quasi ultimata ha accettato di lasciare Verona per sposare la causa del Napoli. Un netto cambio di piazza per il figlio del Cholo che negli scorsi anni si è fatto le ossa nel nostro campionato dimostrando di saper essere letale davanti alla porta. A Napoli ha preso il posto di Petagna, per molti un upgrade, per altri un acquisto che sà di romanticismo visto il sangue argentino che scorre nelle vene del Cholito.

L’inizio in campionato è subito esaltante. A San Siro contro il Milan sblocca un match considerato dai più fondamentale per la prima parte di stagione della Serie A. Poi arrivano le reti in Champions League contro Liverpool, Ajax e Rangers. Per lui è tutto un sogno: tutti ricordano l’emozione dopo aver segnato la rete contro i Reds, all’esordio europeo e in uno stadio gremito.

Napoli, Simeone meglio di Haaland

Dopo il ko di Coppa Italia contro la Cremonese aveva detto alla stampa che cercava di sfruttare al meglio ogni minuto datogli dall’allenatore. Al Cholito non interessa la quantità, ma la qualità. Un recente articolo della Gazzetta dello Sport non solo conferma la sua capacità di rivelarsi letale nei minuti finali, ma lo disegna anche come uno dei bomber più prolifici d’europa per quanto riguarda la media gol.

Simeone guida una particolare classifica, precedendo un certo Erling Haaland, con un gol ogni 65,75 minuti. Il norvegese, per capirci, è “fermo” a 67,32 minuti. Seguono poi bomber come Kylian Mbappé (82,76 minuti), Robert Lewandowski (90,45 minuti), Eric Maxim Choupo-Moting (92,08 minuti) e infine non può non mancare anche Victor Osimhen (100,93 minuti).