Melissa Satta mostra tutto: dal suo ‘dovere’ alla dieta post allenamento, così si tiene in forma

Melissa Satta ha stupito i fan mostrando la sua personale dieta post allenamento, ecco come riesce ad avere un fisico invidiabile

Melissa Satta sin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo è sempre stata apprezzata per la sua particolare bellezza, che l’hanno resa un vero e proprio sex symbol non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Mosse i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo tramite il famoso ruolo di “valletta”, in un programma condotto da Teo Mammucari su Canale 5, ruolo che la consacra e che la porterà a diventare un volto molto noto anche in Rai.

I suoi amori attirano da sempre i lettori di cronache rosa, soprattutto vista la caratura dei personaggi con i quali si è accompagnata, su tutti Kevin Prince Boateng e nientemeno che George Clooney.

La storia con l’attore americano in particolare ha reso famoso il suo nome anche negli Stati Uniti, dove vive stabilmente ormai da anni nella sua bellissima e lussuosissima villa di Los Angeles.

Anche sui social la Satta vanta un successo non indifferente, grazie ai suoi quasi 5 milioni di follower, con i quali condivide molti aspetti della sua vita personale come ad esempio il lavoro ma anche testimonianze della sua vita quotidiana, soprattutto quanto riguarda dieta e allenamenti, temi molto caro alla conduttrice.

Melissa Satta, ecco la sua dieta post allenamento: i segreti del suo fisico scultoreo

Il successo mondiale della Canalis lo si intuisce anche solo “sbirciando” sui suoi vari profili social, dove troviamo moltissimi commenti sia in italiano che in inglese, sinonimo di quanto appunto sia apprezzata in tutto il mondo.

Proprio sui social, nello specifico Instagram, la showgirl mostra il duro allenamento a cui ogni giorno deve sottoporsi chi vuole ambire ad un fisico come il suo. Ciò che ha lasciato tutti di stucco è cosa esattamente lei mangi dopo ore di fatica, e lo ha mostrato proprio lei attraverso una stories apparsa proprio su Instagram.

“La mia dieta sana post allenamento”, commenta così il bel piatto di pasta davanti a lei, accompagnato da un leggero antipasto tipicamente italiano.

Nonostante non viva più in Italia la Canalis non dimentica le abitudini del bel paese, dimostrando che attraverso duro lavoro e dedizione ci si può anche concedere di abbandonarci allo sfizio di una sana pasta al sugo.