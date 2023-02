By

Napoli, Victor Osimhen protagonista nono solo in campo ma anche nel post partita: un dettaglio che in molti non hanno colto ma il messaggio è preciso.

L’attaccante degli azzurri, ancora una volta mattatore nella sfida vinta contro lo Spezia, è stato protagonista anche nel dopo partita: ecco che cosa è successo, il messaggio sui social è chiaro.

La cavalcata del Napoli verso il proprio terzo scudetto della storia prosegue senza particolari intoppi. Gli azzurri grazie al facile 3-0 rifilato a domicilio allo Spezia mantengono il prorpio vantaggio sulle inseguitrici e continuano a sognare, ad essere protagonistà è stato ancora una volta Victor Osimhen: per il nigeriano la stagione resta incredibilmente entusiasmante.

Osimhen, leader tecncico ed emotivo di un meccanismo perfetto

Di Victor Osimhen e delle sue potenzialità si è sempre parlato molto. La valutazione di circa 70 milioni di euro con cui Napoli e Lille conclusero l’affare nell’estate del 2020 portò grandi aspettative sull’allora 21enne nigeriano, aspettative che nelle sue prime due stagioni, a causa di alcuni problemi fisici, erano state rispettate solo parzialmente.

La stagione d’oro che sta vivendo la squadra allenata da Luciano Spalletti ha aiutato anche lui nel trovare quella continuità che per tante ragioni era fin qui mancata ad Osimhen, il quale oggi si gode il primato del suo Napoli ed il suo nella classifica marcatori. L’attaccante azzurro non è però solo il leader tecnico della squadra assieme al compagno di reparto Kvaratskhelia, ma è molto di più.

La sua grinta ed il suo carattere lo stanno rendendo un vero e proprio eroe dalle parti del Maradona, ma soprattutto lo stanno portando ad essere un leader emotivo per la sua squadra, un fattore in positivo che va oltre i semplici numeri, pur strabilianti, che Osimhen sta mettendo insieme. Anche nella sua terra natale, la Nigeria, il centravanti ex Lille è ormai un punto di riferimento e a dimostrarlo ci ha pensato il comico e attore MC Edo Pikin.

Il messaggio per Osimhen è chiaro: ecco quanto apparso sui social

Attore, comico ed influencer, MC Edo Pikin, nome d’arte di Gbadamasi Agbonjor Jonathan, è una personalità molto nota in Nigeria. Il vip è ovviamente arrivato a conoscenza di quanto il suo connazionale sta facendo in Italia e dopo la gara contro lo Spezia, nella quale Osimhen ha realizzato una doppietta, ha voluto celebrarlo tramite una storia Instagram.

“Always proud bro”, tre semplici parole che mostrano però tutto l’orgoglio e la felicità che MC Edo Pikin prova nei confronti di Osimhen e che forse rappresentano il pensiero di tante altre persone in Nigeria. Per l’attaccante del Napoli un attestato di stima non di poco conto senza dubbio, ma soprattutto un’ennesima prova di quanto ciò che sta facendo sia davvero speciale.