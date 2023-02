L’attaccante danese è solo l’ultimo dei tantissimi talenti esplosi con la maglia dell’Atalanta. Il gran lavoro di Gasperini sembra aver funzionato anche con lui che si è subito ambientato bene in Serie A.

Con un rendimento così trattenerlo a lungo al Gewiss Stadium sarà missione molto difficile per la proprietà orobica. Già dalla finestra invernale appena conclusasi, infatti, sono arrivati i primi sondaggi da parte delle big d’Europa.

Sono tanti gli elementi che fanno balzare Rasmus Hojlund in cima ai taccuini degli osservatori di mezza Europa. La sua giovanissima età, inoltre, alza ancor di più il valore del cartellino, destinato a crescere esponenzialmente visti gli amplissimi margini di miglioramento. Il Gasp se lo tiene stretto per questa seconda parte di stagione con la speranza che possa non essere l’ultima in orobico.

Gol e qualità: l’apporto di Hojlund non sta solo nei numeri

Con un gennaio ad altissimi livelli l’attaccante Rasmus Hojlund è finito sui radar delle squadre italiane ed europee. Dopo i primi mesi di rodaggio, infatti, il centravanti danese ha sfruttato al meglio le difficoltà fisiche di Zapata e Muriel e si è imposto come centravanti titolare dell’Atalanta. Per sfruttare appieno le sue caratteristiche, inoltre, Gian Piero Gasperini ha deciso di cambiare sistema di gioco schierando un tridente con Ademola Lookman e Jeremie Boga, oltre ovviamente all’ex Sturm Graz.

L’esplosione di Hojlund è arrivata nel mese di gennaio dove il danese ha messo a segno 4 gol nelle prime 4 partite del 2023. Questi numeri gli sono valsi interessi di alcuni tra i più grandi club d’Europa come il Real Madrid e il Napoli, che lo valuta in caso di addio di Victor Osimhen in estate. Ma non sono solo i gol ad attirare l’interesse delle big. Durante il match, infatti, Hojlund ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Chi è Rasmus Hojlund: le caratteristiche

Centravanti dotato di un mancino letale, Rasmus Hojlund ha mosso i primi passi con la squadra della sua città: il Copenaghen. L’esordio in prima squadra è arrivato molto presto, a soli 17 anni. In patri rimane fino al gennaio 2022 quando gli austriaci dello Sturm Graz decidono di puntarci sborsando quasi due milioni di euro. I sei mesi nella Bundesliga austriaca lo fanno migliorare anche dal punto di vista realizzativo e al termine della stagione, quasi al gong del mercato, arriva la chiamata della Dea.

La cifra versata dagli orobici è importante: 17 milioni di euro. In pochi, però, si sarebbero aspettati che il danese avrebbe impiegato così poco per ambientarsi in un campionato ostico come la Serie A. Le sue caratteristiche, inoltre, non si fermano solo al mancino letale. Hojlund è un calciatore che vede la porta come pochi e in grado di far salire la squadra giocando spalle alla porta. Attaccante veloce che ama attaccare la profondità, ha una stazza fisica non indifferente, visti i suoi 191cm, ed è proprio questa la caratteristica che fa impazzire tutti. Su di lui, meglio ricordarlo, ci sono diverse big e non solo il Napoli. Spallate, scatti, senso del gol e assist per i compagni sono qualità che poco spesso si trovano in un calciatore così giovane che, inevitabilmente lo portano in cima alle liste dei direttori sportivi.