“Victor, ma cosa fai?”: Graziani spiega perché Osimhen sta perdendo una grande occasione

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen che stanno facendo molto discutere.

Dopo la vittoria contro la Roma di José Mourinho, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto anche lo Spezia con il risultato di 0-3. Gli uomini di Luca Gotti hanno fatto soffrire nel primo tempo gli azzurri che, però, nella seconda frazione di gara hanno preso il largo con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia e dalla doppietta di Victor Osimhen.

Proprio il nigeriano è stato l’assoluto mattatore della gara. Con i due gol realizzati alla squadra di Luca Gotti, infatti, il nigeriano è arrivato a quota 16 in campionato, prendendo così il largo nella classifica marcatori. Tuttavia, rispetto ai primi due anni della sua esperienza in maglia azzurra, Victor Osimhen non è più un corpo estraneo al gioco del Napoli di Luciano Spalletti.

L’ex Lille, di fatto, è parte integrante del resto della squadra, grazie al suo venire incontro per giocare con i propri. Questo super miglioramento è sicuramente figlio del grande lavoro di Luciano Spalletti, il quale sta permettendo a Victor Osimhen di salire l’ultimo gradino per diventare uno dei massimi centravanti del calcio europeo. Tuttavia, almeno secondo Ciccio Graziani, il nigeriano sta perdendo una grossa occasione.

Graziani consiglia Osimhen: “Tira i calci di rigore”

Il campione del Mondo del 1982 con l’Italia di Enzo Bearzot, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni di ‘Tele A’: “Parlo direttamente ad Osimhen: Victor ma cosa fai? Non è possibile che un centravanti, quando c’è da battere un calcio di rigore, si allontani dal dischetto. Dovrebbe prendere il pallone e calciarlo”.

Ciccio Graziani ha poi continuato il suo intervento su Victor Osimhen: “L’attaccante del Napoli sta perdendo una grande occasione per cercare di segnare ancora più reti. In ogni annata le big hanno almeno tra i sette e gli otto rigori a testa. Penso a Ciro Immobile che ne ha battuti tanti. Al giocatore di Spalletti gli dico di non avere paura a batterli”.

Al netto di questo suggerimento di Ciccio Graziani, Victor Osimhen è l’assoluto trascinatore del Napoli di Luciano Spalletti. Il team azzurro, visto il suo numero di gol e di assist (4), in ogni gara parte di fatto in vantaggio di almeno una rete.

Il Manchester United è pronto all’assalto per Osimhen

Queste grandissime prestazioni, ovviamente, hanno attratto l’interesse delle big europee, soprattutto le squadre della Premier League. Il Manchester United di Erik ten Hag, infatti sarebbe disposto ad offrire più di 100 milioni di euro per Osimhen che, però, almeno secondo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, non sarebbe in vendita.