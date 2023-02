Calciomercato, “Il Napoli cederà…”: spuntano i nomi, brutta batosta per i tifosi

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto, ma lo spettro mercato incombe: brutte notizie per i tifosi azzurri.

La formazione di Spalletti sta dominando in campionato, ma la rosa potrebbe subire delle modifiche alla fine della stagione.

Il Napoli sta dominando in campionato: gli azzurri sono reduci dal netto 0-3 rifilato allo Spezia grazie al rigore di Kvaratskhelia e alla doppietta di Osimhen, sempre più capocannoniere della Serie A. La formazione di Spalletti ha un rendimento costante: fin qui ha perso una sola partita contro l’Inter e, anche per questo, ha un margine di ben 13 punti sui nerazzurri secondi in classifica.

Le super prestazioni dei giocatori, però, hanno attirato le attenzioni di alcuni top club in vista dell’estate: ad affermarlo è un ex azzurro, che ha anche indicato chi potrebbe dire addio in estate.

Napoli, cessioni dolorose: l’ex azzurro ne indica tre

Il Napoli, durante la scorsa estate, ha affrontato una vera e propria rivoluzione lasciando partire diversi big per poi sostituirli dando la priorità alla sostenibilità economica. I nuovi innesti hanno fornito da subito un contributo fondamentale non facendo rimpiangere i “senatori”: su tutti spiccano i gol e gli assist di Kvaratskhelia, ma anche gli ottimi interventi difensivi di Kim o i gol pesanti di Simeone.

Ora la formazione di Spalletti sta volando e sogna di conquistare lo scudetto, ma anche di intraprendere un buon cammino in Champions League a partire dagli ottavi con l’Eintracht Frankfurt. Tuttavia, c’è anche preoccupazione per la prossima estate, quando alcune big europee potrebbero piombare su alcuni giocatori importanti. Secondo l’ex giocatore del Napoli Vincenzo Montefusco, sarebbero tre i principali indiziati: Osimhen, Zielinski e Lozano.

L’ex centrocampista parlando a Tele A ha affermato che questi tre giocatori potrebbero essere i sacrificati sul mercato. In particolare, ha sottolineato: “Adesso forse è il momento che potrà vendere anche Osimhen”. Il centravanti è uno dei leader dello spogliatoio e, come noto, ha molti estimatori in Premier League, ma il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile.

Sarebbero tre partenze pesanti per il Napoli e la piazza si augura di non dover dire addio a giocatori importanti, anche se la dirigenza ha già dimostrato di poter intervenire sapientemente sul mercato. Queste piste, dunque, andranno seguite nei prossimi mesi.

Montefusco ne è certo: Kvaratskhelia non è ancora al 100%

Nell’ambito del suo intervento, Montefusco ha parlato anche di Kvaratskhelia, uno dei giocatori arrivati in estate che ha conquistato immediatamente la piazza grazie alle sue giocate da campione. Il georgiano ha raccolto la pesante eredità di Insigne, ma ha superato le aspettative di tutti i tifosi. Secondo l’ex centrocampista, però, non è ancora al 100%.

Montefusco ha infatti sottolineato: “Non è ancora al 100% della forma perché non è proprio lo stesso delle prime otto partite di campionato… Quindi figuriamoci!”. L’ex giocatore del Napoli ha elogiato il 77 per le sue doti da goleador, ma anche da assistman: fin qui, infatti, ha siglato 10 reti e fornito 12 assist fra Serie A e Champions League.