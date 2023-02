“È un rimpianto”: Inter, tifosi disperati

Occasione persa dall’Inter sul mercato: le parole di un ospite di TVPlay confermano il rimpianto dei nerazzurri.

I nerazzurri stanno vivendo una stagione altalenante e il pensiero va anche all’operato sul mercato.

L’Inter è reduce dalla vittoria nel derby contro il Milan: tre punti importantissimi per il morale e per l’autostima, anche se la vetta della classifica è distante 13 punti. Contro i rossoneri è stato decisivo Lautaro Martinez, che ha confermato di attraversare un momento d’oro da quando è tornato dal Mondiale. Rimane il rammarico per i punti persi nel girone d’andata e, secondo un ospite di TVPlay, c’è anche il rimpianto per un mancato colpo sul mercato.

Inter, occasione persa: ora è un rimpianto

L’Inter sta vivendo un buon momento: tolto lo scivolone con l’Empoli dopo la vittoria della Supercoppa, infatti, la formazione di Inzaghi ha strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo l’Atalanta ai quarti e ha vinto il derby in campionato per 1-0. La prossima sfida con la Sampdoria sarà importante per consolidare il secondo posto in classifica: i nerazzurri non vincono nella Marassi blucerchiata dal primo anno della gestione Conte.

Come anticipato, però, si pensa anche al mercato e a quel che è stato. Il noto giornalista Fabrizio Biasin, vicino al mondo interista, ne ha parlato ai microfoni di TVPlay: in particolare, ha sottolineato come ci sia un grande rimpianto. Secondo lui, infatti, Dybala avrebbe potuto far bene a Milano.

L’argentino è stato vicinissimo all’Inter in estate, ma la dirigenza ha scelto di puntare su Lukaku per rinforzare l’attacco. Biasin ha affermato: “È un rimpianto. L’importante però è che si svegli Lukaku, se lo fa è ancora in tempo per salvare la stagione”.

La Joya sta disputando una buona stagione con la Roma, mentre il belga, a causa di un grave infortunio, ha messo a segno solamente due reti dal suo ritorno.

Le condizioni fisiche non ottimali dell’ex Chelsea e di Correa hanno costretto Lautaro Martinez e Dzeko agli straordinari: entrambi hanno offerto un buon rendimento, ma Inzaghi ha avuto a disposizione tutti gli attaccanti poche volte fin qui. Ora che è tornato Lukaku, si è infortunato nuovamente l’ex Lazio: anche per questo, Dybala avrebbe fatto decisamente comodo ai nerazzurri.

Lukaku scalda i motori: titolare a Genova?

Come sottolineato da Biasin, Lukaku ha ancora il tempo per salvare la sua stagione. Il belga ha giocato fin qui col contagocce a causa dell’infortunio, ma nelle ultime settimane sta ritrovando spazio. Contro il Milan è entrato nel secondo tempo dopo aver giocato da titolare con l’Atalanta: in entrambe le occasioni, ha messo in mostra una buona condizione.

Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi starebbe pensando di mandarlo in campo dal 1′ contro la Sampdoria, squadra contro la quale ha accusato la ricaduta del problema fisico nel match d’andata. Al fianco del numero 90 ci sarà Lautaro Martinez, mentre a centrocampo potrebbe esserci il fondamentale ritorno dal 1′ di Marcelo Brozovic. Di seguito la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: S. Inzaghi